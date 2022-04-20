巷仔內／莫斯科號遭擊沈　曝露俄羅斯海軍缺失

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俄羅斯海軍雖然帳面上有超過200艘艦艇、300架戰機，看似戰力強大，但實際上卻是戰力不如美、中、日等周邊鄰國，主因為蘇聯解體後俄羅斯海軍缺乏足夠的資金維護船艦運作，戰鬥力受到嚴重削弱，有限的資金大多被用於前蘇聯時期已經在進行的造艦計劃。雖然有新型艦艇下水服役，但大多為4000噸以下的水面艦艇或潛艦，欠缺能與美日等國對抗的新型大型船艦。
為了換取資金，俄羅斯一度將部分能用的軍艦賣給中國，或是租借給印度。俄羅斯唯一的一艘航空母艦庫茲涅佐夫號航艦（Aircraft Carrier Admiral Kuznetsov）滿載排水量59000噸，能夠搭載MiG-29K戰機、Ka-27直升機，但庫茲涅佐夫號卻大小事故不斷，導致經常處於靠港停泊維修狀態，對美國海軍構成不了威脅。
冷戰時期，蘇聯將軍工業分散各加盟國，以分散風險降低遭攻擊後的損失。烏克蘭為發動機、燃氣輪機、艦載雷達的主要產地。2014年俄羅斯併吞烏克蘭所屬克里米亞後，俄羅斯遭到國際制裁，少了烏克蘭的技術支援，也削弱俄羅斯的造艦能力。
這次遭到擊沈的莫斯科號其實為冷戰時期由烏克蘭的造船廠建造，1979年下水、1983年開始服役，為光榮級飛彈巡洋艦的首艘艦，12500噸也是俄國海軍第三大軍艦，同時也是黑海艦隊中唯一具備遠程防空系統的巡洋艦。雖然俄羅斯海軍在太平洋與北海艦隊另有2艘光榮級巡洋艦，但土耳其根據1936 年《蒙特勒海峽制度公約》在2月底關閉連接黑海達達尼爾與博斯普魯斯海峽，禁止俄國海軍船艦進入海峽，因此其他艦隊軍艦將無法進入黑海支援對烏克蘭作戰。
莫斯科號遭擊沈，不只再度暴露俄羅斯海軍缺乏資金、造船能力流失、士氣低落的沈痾弊病，俄羅斯的軍威也隨莫斯科號沈入黑海一樣沉入海中，再度讓西方世界瞧不起。