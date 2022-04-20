COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

巷仔內／莫斯科號遭擊沈　曝露俄羅斯海軍缺失

▲疑似莫斯科號被擊沉的照片在網路瘋傳。（圖／翻攝自推特）
▲疑似莫斯科號被擊沉的照片在網路瘋傳。（圖／翻攝自推特）

記者呂炯昌／特稿

2022-04-20 11:26:312022-04-20 11:42:32

俄羅斯入侵烏克蘭，俄軍黑海旗艦莫斯科號（Moskva）遭到烏克蘭發射的海王星反艦飛彈擊沈，引發國際熱議。俄羅斯自冷戰結束後海軍軍備鬆弛的問題再度浮上檯面。

我是廣告 請繼續往下閱讀
1991年蘇聯解體後，俄羅斯繼承80%前蘇聯軍事力量，前蘇聯的海軍船艦也大多由俄羅斯海軍接收。目前俄羅斯海軍由北方艦隊、太平洋艦隊、裏海艦隊、波羅的海艦隊、黑海艦隊、海軍航空兵、海軍步兵與海岸砲兵所組成。

俄羅斯海軍雖然帳面上有超過200艘艦艇、300架戰機，看似戰力強大，但實際上卻是戰力不如美、中、日等周邊鄰國，主因為蘇聯解體後俄羅斯海軍缺乏足夠的資金維護船艦運作，戰鬥力受到嚴重削弱，有限的資金大多被用於前蘇聯時期已經在進行的造艦計劃。雖然有新型艦艇下水服役，但大多為4000噸以下的水面艦艇或潛艦，欠缺能與美日等國對抗的新型大型船艦。

為了換取資金，俄羅斯一度將部分能用的軍艦賣給中國，或是租借給印度。俄羅斯唯一的一艘航空母艦庫茲涅佐夫號航艦（Aircraft Carrier Admiral Kuznetsov）滿載排水量59000噸，能夠搭載MiG-29K戰機、Ka-27直升機，但庫茲涅佐夫號卻大小事故不斷，導致經常處於靠港停泊維修狀態，對美國海軍構成不了威脅。

冷戰時期，蘇聯將軍工業分散各加盟國，以分散風險降低遭攻擊後的損失。烏克蘭為發動機、燃氣輪機、艦載雷達的主要產地。2014年俄羅斯併吞烏克蘭所屬克里米亞後，俄羅斯遭到國際制裁，少了烏克蘭的技術支援，也削弱俄羅斯的造艦能力。

這次遭到擊沈的莫斯科號其實為冷戰時期由烏克蘭的造船廠建造，1979年下水、1983年開始服役，為光榮級飛彈巡洋艦的首艘艦，12500噸也是俄國海軍第三大軍艦，同時也是黑海艦隊中唯一具備遠程防空系統的巡洋艦。雖然俄羅斯海軍在太平洋與北海艦隊另有2艘光榮級巡洋艦，但土耳其根據1936 年《蒙特勒海峽制度公約》在2月底關閉連接黑海達達尼爾與博斯普魯斯海峽，禁止俄國海軍船艦進入海峽，因此其他艦隊軍艦將無法進入黑海支援對烏克蘭作戰。

莫斯科號遭擊沈，不只再度暴露俄羅斯海軍缺乏資金、造船能力流失、士氣低落的沈痾弊病，俄羅斯的軍威也隨莫斯科號沈入黑海一樣沉入海中，再度讓西方世界瞧不起。

▲俄羅斯唯一的一艘航空母艦庫茲涅佐夫號。（圖／美國國防部）
▲俄羅斯唯一的一艘航空母艦庫茲涅佐夫號。（圖／美國國防部）

入侵烏克蘭受挫！國防智庫曝俄羅斯空軍表現差原因

俄烏戰爭立功！國軍千枚反艦飛彈戰力阻共軍登陸

俄海軍莫斯科號遭擊沉　專家：暴露重火力輕防護性缺點

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀