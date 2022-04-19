新加坡明年起開放凍卵　搶救生育率大作戰曝

作為經濟發展強盛之國，新加坡可以說是亞洲政經策略的領頭羊，但在「凍卵政策」領域，卻比馬來西亞、泰國、印尼、韓國、日本和台灣等國家都較晚開放。原先新加坡不願開放「凍卵政策」，但隨著生育率持續低迷，星國政府決議在明年起允許21至35歲的單身女性冷凍卵子。





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根據《南華早報》，新加坡政府對於「凍卵政策」一向採取保守態度，迄今新加坡政府只允許接受化療等特殊情況的女性採用卵子冷凍技術。即便政府打算於明（2023）年開放單身女性冷凍卵子以拯救慘不忍睹的生育率，該國社會和家庭發展部仍發表聲明指出，「政府僅鼓勵在婚姻中為人父母者使用凍卵進行生育，不支持單身人士有計劃的生育兒女。」





據悉，新加坡去年平均每名婦女只生育1.12個嬰兒，是世界上生育率最低的國家之一，遠不及全球平均值2.3個。根據美國中情局（CIA）公布的「2021年全球生育率預測報告」顯示，在227個國家或地區中，總生育率最低的前五名都在亞洲，分別為香港、澳門、新加坡、南韓，而台灣則是最後一名，每位婦女終生平均只生育1.07個孩子。





雖然卵子冷凍技術問世多年，但其費用並不便宜，約為3500元美金至6000元美金（約等同於10萬5千元新台幣至18萬元新台幣）。對於東南亞人民來說，這筆開銷相當龐大，2020年東南亞國家的人均GDP僅為11,123美元（約等同於新台幣333,690元）。即便如此，進行冷凍卵子技術的女性仍日益增加。在馬來西亞，部份診所甚至為女性提供分期付款的服務。





新加坡政府期盼透過「凍卵政策」提升生育率，然而「冷凍卵子」並不代表該名女子日後一定會生育。泰國曼谷的一間診所便指出，只有不到10%的人回來取卵子，原因可能是大多數允許卵子冷凍的國家規定，冷凍卵子只能由女性的合法配偶受精。在馬來西亞，一項宗教法令甚至禁止單身穆斯林婦女冷凍卵子，政策要求她們必須已有合法的結婚關係才能進行凍卵。





而新加坡政府為了提升生育率，在各項政策上都有所調整。新加坡的住宅政策讓夫妻擁有組屋優先購買權，若夫妻購屋後離婚，政府規定國民要在限定時間內，把手上的組屋賣掉。新加坡政府每年針對鼓勵生育的政策預算高達20億星幣（約422億新台幣），育兒津貼部份，中等收入家庭生一個孩子，7歲前可獲得政府約14萬星幣（近300多萬新台幣）的津貼。然而這些政策仍未能有效促進國民的生育率，因此新加坡政府決議在明年開放「凍卵」。無論「凍卵政策」是否能有效促進生育率，新加坡婦女權益組織《Aware》已發出聲明，表示非常鼓勵這項措施，認為過往的禁令「遏制了婦女的生殖權利」，因為女性的生育期通常比男性短，期盼未來婦女權益能受到更多的重視。



