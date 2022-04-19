防疫獎勵再加碼 憑疫苗接種紀錄立享樂食百匯現金折抵
疫情大爆發，中央及地方為鼓勵長者接種新冠疫苗，紛紛祭出獎勵措施；凡65歲以上長者接種一、二劑或追加劑，中央獎勵500元外，台中再加碼500元。台中新天地樂食百匯更大方，為鼓勵市民踴躍接種疫苗，獎勵不限年齡及第幾劑，只要持今年4-5月疫苗接種紀錄消費，立享500元現金折抵。
疫情延燒，國內正如火如荼催打第三劑新冠肺炎疫苗之際，新天地餐飲集團為替群體免疫目標盡一份心力，特別推出再加碼500元現金折抵活動，即日起至5月31日的週一至週五，只要持今年4-5月疫苗接種紀錄到新天地崇德旗艦店 1 F樂食百匯用餐，不論年齡、第幾劑，立享500元現金折抵。為免排隊人潮群聚，一律採取電話預約，入場前需出示今年4月之後任一接種紀錄(小黃卡、健保卡或是數位接種證明)，活動期間一人一次為限。
樂食百匯近期新增燒烤Bar，提供多道直火燒烤料理，如香氣四溢的「烤板腱牛」及「豬五花」，表層帶焦酥香氣，享受飽滿鮮甜肉汁。紅殼帶點微焦的「椒鹽鮮蝦」，蝦肉外酥內嫩，吮指美味讓人大呼過癮。味蕾想來點變化可品嚐「明太子山藥」及「炭烤季節鮮蔬」，喚醒食材最純粹的美味。週一至週四晚上只要憑公司名片，四人同行一人免費！