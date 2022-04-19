防疫獎勵再加碼 憑疫苗接種紀錄立享樂食百匯現金折抵

疫情大爆發，中央及地方為鼓勵長者接種新冠疫苗，紛紛祭出獎勵措施；凡65歲以上長者 接種一、二劑或追加劑， 中央獎勵500元外，台中再加碼500元。台中 新天地樂食百匯更大方， 為鼓勵市民踴躍接種疫苗， 獎勵不限年齡及第幾劑， 只要持今年4-5月疫苗接種紀錄消費，立享500元現金折抵。

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疫情延燒， 國內正如火如荼催打第三劑新冠肺炎疫苗 之際，新天地餐飲集團為替 群體免疫目標盡一份心力，特別推出再加碼500元現金折抵活動，即日起至5月31日的 週一至週五 ，只要持今年4-5月疫苗接種紀錄到 新天地崇德旗艦店 1 F 樂食百匯用餐，不論年齡、第幾劑，立享500元現金折抵。為免排隊人潮群聚，一律採取電話預約，入場前需出示今年4月之後任一接種紀錄(小黃卡、健保卡或是數位接種證明)，活動期間一人一次為限。