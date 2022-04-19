避免居家照護期間遇急症狀況 陳其邁請民眾熟記這支專線
新北中和確診重症兒童今(19)日凌晨過世，高雄市長陳其邁在今天防疫記者會中特別提確診者在居家照護期間有急症狀況，一定要熟記(07)7151911或119告知救護人員自己為確診個案，加快處理速度。
陳其邁指出，高雄昨天啟動居家照護，目前有7人居家照護，由診所提供服務，個案狀況皆穩定。高雄輕重症分流標準是根據中央規定，目前算起來約有20至30%符合居家照護規定。
陳其邁表示，目前0至9歲確診者明顯增加，12歲以下兒童主要症狀是發燒，其次是咳嗽，部分有流鼻水、鼻塞、喉嚨痛等狀況。成年、青少年主要症狀則是以咳嗽、喉嚨症狀居多。陳其邁特別提醒，12歲以下兒童只要有發燒、咳嗽就要立即就醫。
衛生局簡任技正潘炤穎表示，高雄今年5歲以下確診數為44人，目前皆未出現中重症狀況。陳其邁也說，兒童、青少年在確診後2到6周如果出現持續發燒，合併兩個以上以下症狀就要儘速就醫，包括腹痛、腹瀉、嘔吐、出疹子、眼睛紅、頭暈和暈厥感等，都可能是小兒多發系統發炎症候群。
衛生局長黃志中也針對居家照護實施狀況表示，高雄目前有220家合約諮詢診所，另外為提供6歲以下確診幼兒居家照護。有55家專科兒科診所、4大醫學中心和聯合醫院。另有192家社區藥局也提供服務，數量持續增加中。