迎接台灣設計展 高雄輕軌有望10月提前通車到C24站
高市副市長林欽榮今（19）日上午視察高雄輕軌今年通車路段C20~C24施工進度，包含C24站體結構工程、美術館園區C21A站周邊工程進度，並聽取捷運局工程進度簡報。目前於美術館路段與大順路段軌道施工與箱涵改建工程，各工區進度持續超前，平均進度達近60%。因2022年10月7日至23日將於高雄舉辦台灣設計展，林欽榮期勉輕軌團隊配合2022台灣設計展，在兼顧工安與工程品質的前提下，評估提前通車營運的可能性，讓更多市民大眾可以便利搭乘輕軌參與設計展活動。
捷運局於簡報說明表示目前美術館路段與大順路段共5個工區，各區施工進度達近60%，現階段先行施作的雨水箱涵重建工作預計於今年5月汛期來臨前完成，且各工區進度均能穩定超前週目標約3%，今年底可望如期通車至C24站，捷運局也考量接下來汛期對工程推進及對交通影響，規劃屬於明年底通車的大順路段各工區將暫先以AC回鋪路面恢復車輛通行。
另外捷運局也特別說明輕軌C24車站建築設計以客家剪紙意象作為車站特色，結合客家藍色系花布設計融入都市景觀，創造人文藝術的樂活城市。另輕軌C24車站緊鄰富邦凹仔底商業區，提供未來商業旅客往來並可與捷運紅線互相轉乘。
因應2022年10月7日至23日將於高雄舉辦台灣設計展活動，林欽榮也請輕軌施工團隊評估在兼顧工安與工程品質的原則下，評估今年配合配合2022台灣設計展檔期提前通車之可行性，共襄盛舉高雄藝術盛事。