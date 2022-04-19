新加坡下任總理黃循財　「抖音財長」脫穎而出關鍵一次看

新加坡總理李顯龍在4月16日召開記者會，回應接班人問題，確認在下屆2025年大選之前，或執政人民行動黨勝出大選後，由財政部長黃循財接棒。除了

黃循財之外，衛生部長王乙康、教育部長陳振聲及國家發展部長李智陞都是原本的下屆總理熱門人選。黃循財究竟有什麼過人之處，讓他能在眾多候選者中脫穎而出？

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據悉，黃循財在去年轉任財政部長前，是聯合抗疫指揮中心的要角，與當時的交通部長王乙康、衛生部長顏金勇共同扛起讓新加坡從疫情中恢復元氣的重責。他不負眾望，讓新加坡人民接種第三劑疫苗的比率成為東南亞各國中最高，更讓新加坡成為區域各國最早重新開啟邊境的國家之一，他的表現因而受到肯定。





原本最熱門的總理人選是副總理王瑞杰，但在去年新加坡疫情稍緩前，他便宣布因為健康及年齡因素他不會接班，讓整個接班候選人名單大洗牌。事實上，新加坡建國以來，即將接任總理職務的人，都至少會在新加坡內閣擔任例如財政、貿工、國防、教育等部長的重要職務，近年更把財長當做重要考核標準。





而排在黃循財之後的衛生部長王乙康，雖然是很多新加坡人心中的第一順位，但除了教育部長、交通部長，他在財經、貿工等領域沒有足夠亮麗成績，無法說服黨中央將他推為下屆總理。王乙康最重要的政績是，在去年推出快篩劑販賣機，這是居家康復計畫的一部分，民眾只要拿身分證件到販賣機掃瞄，即可領取快篩試劑，讓更多已接種的確診者能在家裡康復。





另外，王乙康和黃循財十分類似，常放下菁英身段與年輕一代新加坡民眾，在社群媒體交流，甚至在近期開設抖音帳號。王乙康以衛生部長身分宣導可以在戶外不戴口罩，走訪鄰里小攤販及社中心，態度明顯比剛上手的黃循財輕鬆自在。王乙康先前活躍於臉書的各種社團，也藉由參加年輕人的節目，拉近與年輕選民的距離。





而現任教育部長陳振聲則表現略遜於此兩位熱門人選，同是抗疫重臣，疫情初期一段錄音重傷了陳振聲，2020年2月，口罩極缺，陳振聲向新加坡中華總商會以口音濃重的星式英語解釋處理口罩策略。他在錄音內容中引用南華早報報導香港醫護人員口罩短缺的新聞，稱「如果我們效仿香港，我可以保證，今天我們的醫院系統已經崩潰了。」他甚至斥責搶購者是自私的傻瓜，此話引起部分民眾相當生氣。





而目前的國家發展部長李智陞年僅46歲，曾是新加坡最年輕的部長。他是政二代，父親李玉全也曾擔任國家發展部長。年紀輕曾經是他最大的優勢，然而在新加坡重要職位如財政、國防、貿工及教育上，他都尚未有足夠的歷練，因而在總理之戰中出局。





台灣中央社引述分析認為，李顯龍將重組內閣，並由黃循財出任副總理，為未來接任總理作好準備。黃循財透過政府抗疫工作小組證明了自己的能力，執掌財政部的表現也不俗，再加上他處事相對低調謹慎、爭議較少，是黨內「最有共識」的人選，這些都是他最後出線的原因。





新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎則指出，他最過人之處在於沒有過人之處。「黃循財從公務員體系出來，比較會按部就班，比較會服從命令，可能在執行方面相當強。他在整個決策過程裡自己的成分佔多少並不是很清楚，因為新加坡政治領導層比較注重集體領導，以團隊的意願為主，團隊勝於個人。」



