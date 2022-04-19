向重金屬搖滾團買會說話的鸚鵡！不到一天他後悔了：太猛
「啊啊啊啊啊啊啊啊！！！」說到重金屬搖滾樂隊，經典的台上嘶吼必定是眾人心中的一大標誌，而一名男子日前在網路上與搖滾樂手購買了漂亮的寵物鸚鵡，沒想到送至家後沒多久他就後悔了，因為這隻鸚鵡不僅僅是一隻普通鸚鵡，而是隻擁有純正搖滾心的「Rocker鸚鵡」！
該名男子於8日PO上一段影片，講述自己日前與一名重金屬搖滾樂團的成員，購買了一隻極為漂亮的鳳頭鸚鵡，可當鸚鵡平安抵達後，男子發覺自己做出了最不正確的決定。鳳頭鸚鵡有項技能，牠會擷取日常生活中令牠滿意的聲音，而後用自己美妙的喉嚨演繹出來，都說主人會像寵物，反之亦然，該鸚鵡與前主人的音樂品味相同，極為喜愛重金屬搖滾樂。
於是這隻鸚鵡來到現任主人家後，時不時就會表演一下，牠尤其喜愛美國搖滾樂團「Drowning Pool」的歌Bodies，會先不免俗地來上一段經典吼叫，而後不停唱「Let the bodies hit the floor！Let the bodies hit the floor！（讓身體砸在地板上！）」，整個身軀也如正宗搖滾歌手一般上下甩動，相當厲害！
眾人對其表演嘖嘖稱奇，回覆「那不是鳳頭鸚鵡，是Rocker鸚鵡！」、「牠不能飛，因為牠是重金屬」、「裊裊只是擁有不錯的音樂品味」、「你有一隻罕見的憤怒鳥！！！你得到了Rock之神的祝福！！」。 （編輯：李惠婷）