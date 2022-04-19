聚焦女性視角和跨國婚戀！國際紀錄片影展將登場

爬梳台灣紀錄片史，回顧1990年代始興的女性私電影，台灣國際紀錄片影展（TIDF）常設單元「台灣切片」，今年以「真實的呢喃：1990s以降的女性私電影」為題，關注在主流敘事傳統下曾被壓抑、忽略的女性視角，並進一步探討女性主義「個人的即政治的」概念於紀錄片中的實踐。選映作品皆自個人生命故事出發，聚焦身體、情慾、家庭關係與成長經驗，深刻描繪女性所面對的真實世界，更顯影出結構加諸在女性身上的種種框架。





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1990年代，隨著拍攝器材日益簡便、學院開設相關系所，台灣開始出現愈來愈多將鏡頭轉向自身或身邊親人的個人紀錄片。本單元以回顧性的視角，精選其中具代表性的13部女性創作，更納入藝術家吳梓安策劃的「從汝浮波瀾：台灣女性實驗電影切片」子單元，收錄8部女性實驗電影作品，呈現女性經驗在不同創作形式下的多元展現。





母女、父女之間的親密與矛盾，是多件作品圍繞的核心。曾文珍的《我的回家作業》（1998），拍攝因烏腳病而不良於行、深居簡出的母親，在親暱的閒談互動間，呈現母親的居家日常與成長記憶，自女性視角審視家庭關係。而黃惠偵的著名作品《日常對話》（2016）則展現了另一種疏離的母女關係，導演藉由拍攝試圖開啟對話、重新理解母親，揭示家庭傷痕的同時，亦碰觸老年同志、家暴等複雜議題。





另外，創作者也將鏡頭對準自己的跨國婚戀關係。吳淑然以《月亮之旅》（2005）拍攝自己和尼泊爾男友的戀曲，敘述女人由親密關係開始、維繫到幻滅，最後重新找回自己的過程，反思女性主體在愛情關係中的角力。蕭美玲《雲的那端》（2007） 拍攝台法混血女兒，透過她的視角觀看總在視訊螢幕上出現的法國爸爸，進一步檢視網路科技所鬆動的空間、身分與文化認同等界線。





▲紀錄片《雲的那端》劇照。該片拍攝台法混血女兒，透過她的視角觀看總在視訊螢幕上出現的法國爸爸。（圖／台灣國際紀錄片影展（TIDF）提供）

亦有導演嘗試跳脫傳統家庭的定義，或延伸探討家庭記憶之於己身的關係。陳杏芬的《夢》（1998）與《女兒巢》（2002）即拓寬了家人的定義，前者記錄導演與女友畢業後，實現開店、同居等夢想，到最後不得不分開的過程；後者拍則下自己與妹妹、前女友等四位女性在郊山上共築家庭的日常光影，為多元成家的實踐留下寶貴記錄。陳顗竹的《鄉愁／餘像》（2017），則採取另一種途徑面對家庭關係，解讀個人記憶與家庭影像之間的落差，剖析存在、肉身、記憶及影像與死亡間的關係。





為豐富本單元的相關討論，影展期間除放映之外，還將另外舉行一場講座與延伸座談。5月8日的「無事不呢喃：女性創作與私紀錄片」講座，由國家影視聽中心執行長王君琦主持，邀請曾文珍、許慧如與黃惠偵導演對談，一同探討女性創作與私紀錄片之間的種種聯繫。「從汝浮波瀾：台灣女性實驗電影切片」延伸座談則將於5月14日的放映後舉行，策展人吳梓安與曾莉珺、徐璐、許岑竹導演，將特別聚焦分享台灣女性實驗電影創作的脈絡背景。





第13屆台灣國際紀錄片影展將於5月6日至5月15日在國家電影及視聽文化中心、台北京站威秀影城、光點華山電影館、臺灣當代文化實驗場C-LAB盛大舉行，蒐羅國內外188部精采紀錄片，拓寬觀眾對紀錄片的想像。影展單場票券與套票現正熱賣中，套票每套480元可兌換8張電影票券，等於原價5折優惠，以上皆可至OPENTIX兩廳院文化生活購票劃位。更多最新消息請密切關注TIDF官方網站、Facebook 及 Instagram。



