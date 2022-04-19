5歲以下幼童確診高雄已44例 陳其邁請家長注意這些症狀
新北2歲童因為確診過世引發各界注意，根據統計，高雄市目前5歲以下的幼童確診的已達44名，雖然還沒有中、重症的患者出現，市長陳其邁提醒家長注意，在12歲以下的兒童中，有63%會出現發燒為最多，其次則有46%會出現咳嗽的症狀，都兩部分比例都比成人或是青少年要來得高。
高雄市衛生局長黃志中也針對家長關心有關幼童確診的情況指出，高雄特別針對12歲以下兒童確診後所發生的症狀做出統計，目前12歲以下兒童確診有66%為輕症，34%為無症狀，輕症人數為無症狀的兩倍，這比例和成年或青少年，輕症、無症狀各占一半相比要高出許多。
另外在出現的症狀上，63%確診的兒童會發燒，46%會出現咳嗽，這兩個症狀出現的比例也較成年或青少年確診者要來得高，家長應該特別留意。至於12歲以下兒童還有哪些症狀，除了發燒、咳嗽外，流鼻水、鼻塞有24%，喉嚨症狀17%，頭痛、嘔吐各為6%，腹瀉4%。不過12歲以下的兒童還沒出現肌肉痠痛和味嗅覺異常的狀況。
衛生局同時也提供，美國方面所做的統計，兒童確診還是可能會出現罕見小兒多系統發炎症候群，但發生率不到1%。如果兒童確診2-6周後，若持續發燒，合併2個以上症狀，如腹痛、腹瀉、嘔吐、出疹子、眼睛紅、頭暈、暈眩感，請趕快就醫請求協助。
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
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