案情不單純？俄羅斯銀行家槍殺妻孩再自盡　3人陳屍家中

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發現這起案件的是阿瓦耶夫的親屬，18日當天他原先致電給阿瓦耶夫卻無人接聽，讓他十分憂心，決定前往阿瓦耶夫的住處探望，沒想到卻是看見一家人陳屍在屋內。莫斯科市調查委員會部門也證實了阿瓦耶夫以及其家人死亡的消息。
調查人員初步調查指出，因為已經死亡的阿瓦耶夫手中拿著左輪手槍，因此認為阿瓦耶夫在妻女紛紛殺害後自盡，是一起謀殺與自殺的雙重事件。但目前仍在調查當中，尚不清楚事件始末。
有報導指出，阿瓦耶夫的女兒瑪麗亞患有癲癇症，家庭內部長期發生衝突，先前阿瓦耶夫曾與妻子就瑪麗亞的撫養權鬧上法院。伊蓮娜更在去年10月向法院提起訴訟，過了2個月之後才撤回。
根據了解，阿瓦耶夫曾經總統辦公室以及國家杜馬工作，還擔任過外交官職位，隨後成為俄羅斯天然氣工業銀行的副總裁。
外界有聲音指出阿瓦耶夫的死亡並不單純，這是今年第三起與俄羅斯天人氣工業銀行有關的神秘死亡事件，且因為連13歲的孩子都遭到射殺，再加上現在正值俄烏戰爭之際，認為阿瓦耶夫的死亡事件恐有更多內幕。
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