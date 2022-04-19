怨暑假無薪工作　江怡臻：市府應保障代課老師的權益

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江怡臻表示，法規規定國中小只能有8%是代課老師，但是新北市就有多達130所的小學、60間國中，代課老師的人數超過10%，過多的代理老師，可能會影響學生和家長的權益；此外，各中小學對於代課老師的保障也遠遠不足，代課老師常有無薪工作的情況。
江怡臻呼籲，保障代課老師的權益，除了需要市府努力要求各中小的學校，務必支薪以外，最重要的是必須進行全國性的修法，否則到時候別的縣市看到新北市有支薪，也會抱不平；希望未來可以由新北市擔任火車頭，帶動中央一起努力保障代課教師的權益。
新北市議員林金結指出，有里長向他陳情，新北確診案例每天都幾百例，居家照護的人數也已破千，但是他里內有誰確診他完全不知道，恐會有人存僥倖心態到處趴趴走，如何在維護隱私及民眾知的權益，請市府多斟酌；市府回應，未來將請里長協助生活照護事宜，讓里長成為執行居家照護政策的一環。
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