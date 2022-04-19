韓國舞蹈總監飆母語太可愛　女版《原子少年》突現身開場

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而首集開場80位少年齊跳節目主題曲《原來的少年》，曲中也有選手高有翔參與饒舌創作，歌曲分為上下兩段有四種不同舞蹈段落表演，80人依照不同分組和站位有不同編舞，選手光是練習開場舞加總就超過1000小時。首集播出後許多網友紛紛表示表演超好看、準備Cover練習中，沒想到網路上迅速出現女版《原來的少年》，訓練出自與《原子少年》同一個韓國體系培訓中心「舞客星」，13位舞藝精湛的女孩身著吊帶裙與白襯衫十足夢幻，跳起舞來卻一點都不嬌弱，動作俐落、力道十足，絲毫不遜色於正版《原子少年》，影片一上架立馬被網友號稱為「原子少女」，當中的C位也被誇讚節奏感很強，可以原地出道。
現在《原子少年》也在TikTiok開啟活動，邀請粉絲一起挑戰主題曲《原來的少年》，示範影片中可以看到，本身就是舞蹈老師的金星選手藍弟，演繹兩段舞蹈難度不同的段落，同時邀請大家一起挑戰Cover，加入原子少年一起跳。
《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊
4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出
4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出
4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架
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