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韓國舞蹈總監飆母語太可愛　女版《原子少年》突現身開場

▲《原子少年》才剛播，網路上迅速出現女生團體模仿。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.03.25）
▲《原子少年》才剛播，網路上迅速出現女生團體模仿。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.03.25）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-04-19 19:20:272022-04-19 19:37:51

《原子少年 ATOM BOYZ》第1集於17日晚間在TVBS歡樂台、精彩台、LINE TV，以及在《NOWnews今日新聞》YouTube頻道播出後。引起熱烈關注，作為台灣第一檔以元宇宙為概念的男團選秀節目，社群平台討論度持續發燒中。

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其中舞蹈總監生氣「教訓」選手的片段被說太可愛，討論度最高，來自韓國與BTS表演總監交情匪淺的金智湖，此次擔任《原子少年》舞蹈總監，在首集內容行星初現當中，協助木星成員排練舞蹈動作，由於木星選手一致都是身材高大，手長腳長的節奏感原本就需特別加強，選手練習成果有限狀況之下，金智湖在不斷強調拍子卻看不到進展，一急之下用自己的母語韓文大聲提醒選手：「叉叉拍子！拍子！嗯甚麼嗯！」選手們嚇到頻頻道歉，沒想到片段播出後，網友們反而被金智湖吸引：「覺得金姐好可愛。」還有人點出選手不懂韓文踩到地雷，原來在韓國，對長輩不可發出「嗯」，會顯得敷衍沒禮貌。

▲韓國舞蹈總監飆母語太可愛。（圖／野火娛樂提供）
▲韓國舞蹈總監飆母語太可愛。（圖／野火娛樂提供）
而首集開場80位少年齊跳節目主題曲《原來的少年》，曲中也有選手高有翔參與饒舌創作，歌曲分為上下兩段有四種不同舞蹈段落表演，80人依照不同分組和站位有不同編舞，選手光是練習開場舞加總就超過1000小時。首集播出後許多網友紛紛表示表演超好看、準備Cover練習中，沒想到網路上迅速出現女版《原來的少年》，訓練出自與《原子少年》同一個韓國體系培訓中心「舞客星」，13位舞藝精湛的女孩身著吊帶裙與白襯衫十足夢幻，跳起舞來卻一點都不嬌弱，動作俐落、力道十足，絲毫不遜色於正版《原子少年》，影片一上架立馬被網友號稱為「原子少女」，當中的C位也被誇讚節奏感很強，可以原地出道。

▲13位舞藝精湛的女孩身著吊帶裙與白襯衫十足夢幻。（圖／野火娛樂提供）
▲13位舞藝精湛的女孩身著吊帶裙與白襯衫十足夢幻。（圖／野火娛樂提供）
現在《原子少年》也在TikTiok開啟活動，邀請粉絲一起挑戰主題曲《原來的少年》，示範影片中可以看到，本身就是舞蹈老師的金星選手藍弟，演繹兩段舞蹈難度不同的段落，同時邀請大家一起挑戰Cover，加入原子少年一起跳。

《原子少年ATOM BOYZ》播出資訊

4/17起每週日晚間8點至10點於TVBS 42歡樂台及TVBS精采台、LINE TV播出、《NOWnews今日新聞》YouTube頻道於晚間10點播出

4/22起每週五晚間10點至12點於中視播出

4/23起每週六《原子少年ATOM BOYZ》官方YouTube頻道影片上架

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