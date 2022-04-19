與病毒共存！放寬居檢、居隔快篩次數　學者：未來都免

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原先居家隔離對象經疫調匡列為接觸者時，會安排一次PCR，並會進行4次快篩檢測，隔離期間若有出現相關症狀會安排PCR採檢、居家檢疫者則進行5次快篩檢測。
不過明日起，首日則可透過快篩或PCR檢測，若快篩陽再以PCR確認，4次快篩改為隔離期滿當日執行1次快篩，期間有症狀的PCR採檢改為提供1支備用快篩試劑，居家檢疫期間的5次快篩也改採檢疫期滿1次快篩與提供1支備用快篩試劑；考量試劑適用對象年齡，未滿2歲者還是採用PCR檢測。
北市副市長黃珊珊昨（18）日也在臉書發文提到，因應居家隔離及確診者暴增，陳時中接受北市建議，未來將減少居家隔離的數量與管理方式，專注處理確診者照顧，這也是現在最重要的政策方向。她更提到，「我們現在應該把所有力氣用在確診者的照護與關懷，相關居家隔離的規定應該要做調整」，包含減少居家隔離人數，並「以篩代檢」，用快篩代替出門採檢，解除隔離省掉人力物力。
對此，張鴻仁表示，以篩代檢只是「與病毒共存」的一部分，若政府認為輕症可以無需理會，就要教導民眾可以準備哪些藥物等因應，以及有哪些中重症症狀需要立刻就醫。
張鴻仁說明，過去為了圍堵疫情，要篩檢與追蹤（test-and-trace），並將確診者隔離，但現在走向共存，「檢驗已經不是重點」，檢驗目的是為了治療，透過篩檢早期發現確診，及時讓醫療院所可以醫治病患，避免發生輕症轉重症，重演新北2歲孩童死亡事件，「遲早有一天，我們會跟流感一樣，連檢驗都不必檢驗，檢驗的目的是為了治療，不是為了把你關起來！」自認有風險者再篩檢即可。
現在新冠肺炎抗病毒藥物每份價格是700美金，「未來治療應達到治療藥物便宜，價錢與克流感相當，甚至民眾可以自行在家中準備，並透過醫生遠距醫療視訊問診無須就醫，只是現在社會還沒有有錢到一點點症狀就吃700美金的藥物，想要找到便宜的藥物也還沒這麼快。」
至於輕症居家照護部分，張鴻仁則分析，外界有部分意見認為應待疫情升溫再放寬居家照護，疫情相對低點時仍應集中隔離，「反正這個指引，講起來也不過那一點點學問，就是有一些基本共通的原則，中央若能統一有指引當然是好事，先讓高風險的縣市實施是對的，現在應是考量低風險區域是否應實施才未統一。」
另針對新北市不公布足跡，張鴻仁也認為是對的，公布足跡會讓民眾認為只有部分場域有風險，但其實民眾要假設到處都有風險，自己需要承擔，「其實你要曉得到處都有風險！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。