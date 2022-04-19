索羅門中國正式簽安全協議　北京稱不針對第三方

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他強調4點：第一，中索安全合作的本質是兩個主權獨立國家之間正常的交往合作。
第二，中索安全合作的原則是平等互利，雙方將在維護社會秩序、保護人民生命和財產安全、人道主義援助、自然災害應對等領域開展合作，「致力於幫助索方加強維護本國安全的能力建設」。
第三，中索安全合作的宗旨是促進索羅門群島社會穩定和長治久安，「符合索羅門群島和南太地區的共同利益」。
第四，中索安全合作方式是「公開透明、開放包容」的，不針對任何第三方。中方願同有關國家發揮各自優勢，形成國際合力。
索羅門群島於3月表示將與中國建立夥伴關係，以對抗安全威脅並確保安全投資環境。但澳洲、紐西蘭、美國與部分太平洋島國都批評此舉是破壞區域穩定。在遭到區域各方反對後，索國表示將不會允許中國在索羅門群島設立軍事基地。
白宮18日表示，白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）與國務院亞洲事務高階官員這週將訪問索羅門群島。
今年4月2日，中國駐索羅門大使館發言人解釋兩國為何要簽署安全協議時說，去年11月，索國首都爆發騷亂，造成巨大經濟損失和嚴重社會恐慌。索國政府積極推動對外安全合作多元化，決定擴大和深化與中國、巴布亞紐幾內亞、斐濟等國安全夥伴關係。他並否認中國將在索羅門群島建立軍事基地。
2021年11月底，索羅門群島爆發大規模反政府示威行動，涉及部分民眾對於和中國建交不滿，暴亂歷經3天才平息。（編輯：呂佳蓉）1110419