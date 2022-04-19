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內幕／菊系回歸！陳其邁協調湧言會　挺許智善掌高市黨部

▲高雄市長陳其邁居中協調菊系與湧言會，最終達成共識，共推立委許智傑胞弟許智善參選民進黨高雄市黨部主委。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁居中協調菊系與湧言會，最終達成共識，共推立委許智傑胞弟許智善參選民進黨高雄市黨部主委。（圖／高市府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-04-19 17:32:202022-04-19 18:10:12

民進黨高雄市黨部主委改選本周登記，尋求連任的湧言會與欲挑戰的菊系雙方激烈角力。在經高雄市長陳其邁出面協調後，雙方都同意不推派立委參選黨部主委，共同支持立委許智傑的胞弟、前高雄市黨部評委召集人許智善出馬。相關人士表示，此次菊系在主委選舉中勢不可擋，趙天麟提出放棄連任、但原欲代表菊系參選的許智傑也要退選的條件，最終許智傑同意各退一步，促成黨內團結、備戰年底大選。

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▲經高雄市長陳其邁協調後，民進黨立委許智傑胞弟許智善（中）登記參選高雄市黨部主委。（圖／翻攝自許智善臉書）
▲經高雄市長陳其邁協調後，民進黨立委許智傑胞弟許智善（中）登記參選高雄市黨部主委。（圖／翻攝自許智善臉書）
本屆民進黨高雄市黨部主委由湧言會的立委趙天麟擔任，趙也在3月26日即請假爭取連任。不過任期內，其他派系屢次認為趙天麟將市黨部資源獨厚湧言會，甫落幕的高雄市議員黨內初選，湧言會與在高雄有雄厚基層實力的菊系更發生諸多摩擦，除了湧言會在未告知的情況下就強勢推新人參選、737面看板掛滿要道外讓菊系頗有微詞外，趙天麟率領時任大旗美區參選人的李庭慧與菊系參選人林慧欣「巧遇衝場」，更是直接引爆檯面上的戰火。

知情人士透露，2020年時趙天麟代表湧言會參選市黨部主委，也擊敗菊系推出的高雄市議員高閔琳順利當選。當時湧言會仍有已故精神領袖林崑海負責操盤，就連不少原先挺菊系的基層勢力都倒戈，加上當時韓流正盛，菊系在老市長陳菊離開高雄後仍在重整步伐，趙天麟可說是贏得漂亮。

該人士說，趙天麟上任後活化市黨部空間，將其長年關注藝文領域的想法投入，確實獲得肯定；另在罷韓、市長補選、公投皆連告捷，趙天麟也算是功不可沒，惟其在高雄強勢擴張湧言會，包含未告知在地立委的情況下就強勢推新人參選、大型看板掛滿要道、拜票巧遇等，都讓地方有質疑與不滿的聲浪，一連串的摩擦讓菊系有計畫推人參加主委改選，挑戰趙天麟連任。

地方人士則透露，由於林崑海過世，不少當初看在海董人情支持湧言會人選的基層開始鬆動，部分更往正國會靠攏，再加上議員初選菊系推出的「邁向過半大聯盟」新人表現亮眼，就連本來內部評估恐無法過關的參選人也高民調出線，更是讓菊系氣勢大振，而湧言會新人表現不如預期，氣勢確實消退不少。

另名知情人士則表示，趙天麟評估菊系勢不可擋，提出由陳其邁協調、自己與許智傑都退選的要求。陳其邁18日分別與趙天麟、許智傑會談到深夜，最終眾人達成共識，年底市長議員選舉即將到來，為免2018高雄慘案再現，市黨部應以團結勝選為目標，而包含陳其邁、趙天麟、許智傑都認為，熟悉黨務的許智善是可接受人選，此次市黨部主委競爭告一段落。

據透露，雙方分別與陳其邁會談，在確認彼此想法、找出可接受人選上花了不少時間溝通。許智傑明確表達，自己沒有一定要選到底，雙方各退一步對黨是最好的，對未來黨內整合也更有利。

相關人士分析，許智傑與陳其邁是高中同學，雙方交情本就很深，而陳其邁競選市長以來就長期與主委趙天麟合作，此次以市長高度居中協調，各方也都能接受，而此次協調的結果，除可避免過度激烈的黨內競爭，讓各派系在主委選舉又要選邊站外，也能盡快弭平議員初選裂痕，團結衝刺大選。

許智善確定登記參選黨部主委，其所提出主要政見是要全力公平輔選所有民進黨提名人，打贏年底大選，目標是市長連任、議員過半、讓高雄更好。

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