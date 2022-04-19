內幕／菊系回歸！陳其邁協調湧言會　挺許智善掌高市黨部

我是廣告 請繼續往下閱讀
知情人士透露，2020年時趙天麟代表湧言會參選市黨部主委，也擊敗菊系推出的高雄市議員高閔琳順利當選。當時湧言會仍有已故精神領袖林崑海負責操盤，就連不少原先挺菊系的基層勢力都倒戈，加上當時韓流正盛，菊系在老市長陳菊離開高雄後仍在重整步伐，趙天麟可說是贏得漂亮。
該人士說，趙天麟上任後活化市黨部空間，將其長年關注藝文領域的想法投入，確實獲得肯定；另在罷韓、市長補選、公投皆連告捷，趙天麟也算是功不可沒，惟其在高雄強勢擴張湧言會，包含未告知在地立委的情況下就強勢推新人參選、大型看板掛滿要道、拜票巧遇等，都讓地方有質疑與不滿的聲浪，一連串的摩擦讓菊系有計畫推人參加主委改選，挑戰趙天麟連任。
地方人士則透露，由於林崑海過世，不少當初看在海董人情支持湧言會人選的基層開始鬆動，部分更往正國會靠攏，再加上議員初選菊系推出的「邁向過半大聯盟」新人表現亮眼，就連本來內部評估恐無法過關的參選人也高民調出線，更是讓菊系氣勢大振，而湧言會新人表現不如預期，氣勢確實消退不少。
另名知情人士則表示，趙天麟評估菊系勢不可擋，提出由陳其邁協調、自己與許智傑都退選的要求。陳其邁18日分別與趙天麟、許智傑會談到深夜，最終眾人達成共識，年底市長議員選舉即將到來，為免2018高雄慘案再現，市黨部應以團結勝選為目標，而包含陳其邁、趙天麟、許智傑都認為，熟悉黨務的許智善是可接受人選，此次市黨部主委競爭告一段落。
據透露，雙方分別與陳其邁會談，在確認彼此想法、找出可接受人選上花了不少時間溝通。許智傑明確表達，自己沒有一定要選到底，雙方各退一步對黨是最好的，對未來黨內整合也更有利。
相關人士分析，許智傑與陳其邁是高中同學，雙方交情本就很深，而陳其邁競選市長以來就長期與主委趙天麟合作，此次以市長高度居中協調，各方也都能接受，而此次協調的結果，除可避免過度激烈的黨內競爭，讓各派系在主委選舉又要選邊站外，也能盡快弭平議員初選裂痕，團結衝刺大選。
許智善確定登記參選黨部主委，其所提出主要政見是要全力公平輔選所有民進黨提名人，打贏年底大選，目標是市長連任、議員過半、讓高雄更好。