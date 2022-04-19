徐康俊挖出幽靈真面目　合作金亞中《追兇》拯救世界

韓劇《迷網追兇》由徐康俊、金亞中、金武烈、金成均與李施昤主演，第七集徐康俊穿越時空回到過去，試圖彌補當年父親逝世的遺憾，每一次改變歷史卻反而造成更大的災難，在一次次的時空之旅中，他也漸漸挖出幽靈和金成均的真面目，決心回到現在與金亞中攜手挖掘可以拯救世界的機會。
金亞中劇中有多場動作戲，回想拍攝過程，她笑稱確實因為動作戲受不少傷，也因為熬夜拍攝而筋疲力盡，但印象最深刻的其實是第五集劇本中一句「拂曉和馬鹿展開了激烈的追逐戰」，看似簡單的一句話，卻是她與飾演該角的金成均討論多時，再透過武術指導套招後，才完整呈現出這場動作戲。
曾寫過經典韓劇《秘密森林》系列的編劇李秀妍，這次首度挑戰科幻動作題材，難度更勝以往，李秀妍受訪笑稱為《秘密森林》第二季收尾時，看到電視上自己一部很喜歡的電影，當時突發奇想「如果這部電影的時間線反轉，會產生什麼樣的變化呢？」但以往李秀妍喜歡透過戲劇探討社會問題，包括政商勾結、警察濫權以及醫療問題，這次她也將這些議題元素，完美鎔鑄在這部科幻動劇中。
科幻穿越元素是《迷網追兇》的重點，李秀妍創造防護罩的「幽靈」可穿越時空，使她能夠在24年後重新出現，甚至出手保護一個殺人犯。關於時空穿越的故事已經太氾濫，所以為了讓故事有趣一點，李秀妍希望讓觀眾思考：「為什麼有人會費盡心思穿越時空做這種事？」而這也是此戲最初的概念發想。