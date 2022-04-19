台中本土+50、足跡點又有KTV 明道中學7千人預防性停課
台中市今新增50例本土個案，其中以與外縣市確診者接觸的19例最多。有7千多名學生的明道中學，兩名高中生感染源不明，校方緊急宣佈預防性停課3天，市府將等60名學生採檢結果出爐，再決定是否設前進指揮所。雲林縣龍鳳胎到台中抓周疑染疫，市府緊急追蹤參加該場活動的39人，除了雙胞胎姐弟外沒人出現症狀。
雲林縣一對剛滿周歲的龍鳳胎，疑因參加台中市的抓周活動染疫，目前已收治於醫院負壓隔離病房治療中，外公今也傳出陽性。台中市衛生局長曾梓展表示，這對雙胞胎姐弟係於9日到台中南屯親子館參加抓周活動，經追蹤該場活動有父母20人、幼童13人、工作人員6人，39人中除了這對雙胞胎兄妹，目前沒有其他人出現症狀。
曾梓展表示，新冠肺炎的可傳染期一般是往前回溯4天，以雙胞胎男嬰發病日期是17日來看，染疫時地是否在南屯親子館的抓周活動，有待進一步觀察。
台中市今新增50例本土個案，其中較令外界注目的，是明道中學2名學生確診，這2人一是高三生、一是高二生，上週五曾一同參加校內活動、處在同一空間。衛生局初步匡列60名學生採檢，將視採檢結果決定是否比照東勢區東新國小，在校內設置前進指揮所。
曾梓展表示，兩人是誰傳給誰尚待分析。雖然教育部已放寬停課標準，但疫調結果尚未出爐，加上學生曾搭乘校車，校方為慎重起見，決定今起預防性停課3天。
今天可知的群聚案新增10案，包括宜蘭進香團新增1起職場傳染，累計14例；科技公司新增職場傳染1案、爸爸傳給4歲兒子1案，累計6例；某訓練中心新增職場傳染1案，累計3例；公司到高雄策展新增從職場傳給家人3案，累計17例；逢甲校友會出遊新增1案，累計3人都坐同部遊覽車；高爾夫球練習場新增家庭傳染2案，累計6例。
外縣市移動或接觸的19例中，阿妹演唱會新增6人，累計17例，這3男 3女都是參加4月12日演唱會。
曾梓展表示，確診者中有一名30多歲女美髮師，曾於16日到超級巨星自助式KTV市政河南店歡唱6小時，但她不記得同行者有多少人，由於KTV是高度傳染力場所，衛生局呼籲有足跡重疊者，儘快前往篩檢。