居隔單日補助1000！7大資格一次看 照顧孩子也可申請
本土連5日都突破千例，今（19）日疫情指揮中心宣布新增1626例本土，再創新高，多所校園停課，不少家長家庭、事業兩頭燒，為了孩子向公司請假，但根據法規，只要被匡列隔離，並收到居家隔離通知書，或是家長需要請假照顧被隔離的小孩，兩者都可向政府申請「一天1000元」的防疫補償金。
不少民眾好奇，孩子遭匡列隔離，「可以申請防疫補償金嗎？自己可以申請照顧者補償嗎？」，根據《衛福部1957福利諮詢專線》粉專指出，只要收到居家隔離通知書，家長與被隔離的小孩兩者，都可以向政府申請防疫補償金，不過如果學校採預防性停課，孩子未與確診者接觸，不會收到居家隔離通知書，就沒有補償金可以申請。
如果本人被匡列隔離，首先，符合接獲衛生主管機關開立居家離通知書；第二，隔離期間未領有薪水；第三，未違反隔離規定等3點，就可申請每日1千元。
如果是身為「照顧者」的防疫補償，首先，為照顧生活無法自理，例如就讀國小、12歲以下孩童等受匡列隔離對象；第二，受照顧者接受居家隔離通知書；第三，受照顧者未違反隔離規定；第四，照顧者需原有工作，為照顧而向公司請假或自營作業無法工作，可申請每日1千元。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。