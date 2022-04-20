COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

綠色星期5有好康！高市府交通局推QR支付樂暢遊活動

▲高雄市政府交通局推零碳交通綠運輸QR支付樂暢遊活動。(圖／記者黃守作攝，2022.04.19)
▲高雄市政府交通局推零碳交通綠運輸QR支付樂暢遊活動。(圖／記者黃守作攝，2022.04.19)

記者黃守作／高雄報導

2022-04-20 17:00:00

高雄市政府交通局推零碳交通綠運輸QR支付樂暢遊活動，自22日起至今(111)年底，每周5使用QR Code乘車碼，搭公車全額回饋、微笑單車YouBike2.0掃碼租車享前30分鐘免費，一卡通公司也加碼響應推出多項優惠好康，另外共享運具其昜電動車(UrDa)、夠酷比 (Gokube)、和雲行動(iRent)也同步推出專屬優惠活動，讓高雄市民有福了！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲高雄市政府交通局局長張淑娟展示如何使用QR Code乘車碼。(圖／記者黃守作攝，2022.04.19)
▲高雄市政府交通局局長張淑娟展示如何使用QR Code乘車碼。(圖／記者黃守作攝，2022.04.19)
高雄市政府交通局局長張淑娟表示，高雄市擁有捷運、輕軌、公車、渡輪、Youbike2.0、共享電動機車等，為目前全國最多元運具的城市，她感謝行政院環保署及交通部的大力支持，截至今年3月底，高雄市電動低地板公車數量達195輛，佔比達20%，電動車比例為全國第一，更領先全國首先以鴻華先進打造MODEL T營運上路。

▲高雄市政府交通局局長張淑娟(左3)與各交通運輸業者力推零碳交通綠運輸QR支付樂暢遊活動。(圖／記者黃守作攝，2022.04.19)
▲高雄市政府交通局局長張淑娟(左3)與各交通運輸業者力推零碳交通綠運輸QR支付樂暢遊活動。(圖／記者黃守作攝，2022.04.19)
張淑娟說，去年QR Code乘車碼搭乘市公車優惠獲民眾熱烈支持，此次搭配2022世界地球日，再次推出零碳交通綠運輸QR支付樂暢遊活動。

張淑娟指出，高雄市將努力於2030年全面電動化目標，以及建置大眾運輸系統，使得高雄市擁有最多元公共運具及領先全台提供智慧化電子支付服務的城市，以提供市民優質便利之交通服務。

產品循環使用！中鋼111年股東紀念品為環保餐具組

就業媒合！高雄市政府勞工局舉辦就業徵才活動

齊心協力共創雙贏！台灣港務公司表揚績優航港業者

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀