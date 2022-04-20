綠色星期5有好康！高市府交通局推QR支付樂暢遊活動
高雄市政府交通局推零碳交通綠運輸QR支付樂暢遊活動，自22日起至今(111)年底，每周5使用QR Code乘車碼，搭公車全額回饋、微笑單車YouBike2.0掃碼租車享前30分鐘免費，一卡通公司也加碼響應推出多項優惠好康，另外共享運具其昜電動車(UrDa)、夠酷比 (Gokube)、和雲行動(iRent)也同步推出專屬優惠活動，讓高雄市民有福了！
高雄市政府交通局局長張淑娟表示，高雄市擁有捷運、輕軌、公車、渡輪、Youbike2.0、共享電動機車等，為目前全國最多元運具的城市，她感謝行政院環保署及交通部的大力支持，截至今年3月底，高雄市電動低地板公車數量達195輛，佔比達20%，電動車比例為全國第一，更領先全國首先以鴻華先進打造MODEL T營運上路。
張淑娟說，去年QR Code乘車碼搭乘市公車優惠獲民眾熱烈支持，此次搭配2022世界地球日，再次推出零碳交通綠運輸QR支付樂暢遊活動。
張淑娟指出，高雄市將努力於2030年全面電動化目標，以及建置大眾運輸系統，使得高雄市擁有最多元公共運具及領先全台提供智慧化電子支付服務的城市，以提供市民優質便利之交通服務。