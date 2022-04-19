被自己綁架？貓站立被「上手銬」　網一看笑：尾巴是個體

貓咪是一種很奇妙的生物，不僅身體柔軟的像液體一樣，能夠塞進各種狹小空間，連尾巴本身「都很有戲」。日本一隻白底虎斑貓就常常被自己的尾巴「圈住手手」，網友看了都笑說：「被自己綁架了！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲飼主家裡養了一對貓兄妹，分別是女孩「Waka（ワカ）」以及男孩「Yama（ヤマ）」。（圖／推特帳號wakaandyama）▲兩隻貓不僅非常相似，還有對稱的「痣」（圖／推特帳號wakaandyama）這名飼主在去年9月領養了一對貓兄妹，分別是女孩「Waka（ワカ）」以及男孩「Yama（ヤマ）」，兩隻貓咪正值活潑愛玩的年紀，總是精力旺盛地在家嬉鬧。不過偶然有一天飼主發現貓咪們站著的時候，身為男生的Yama總是將自己的尾巴工整地纏繞在兩隻手手上，看起來就像是牠被一條黑色的粗繩給「綑綁」，原來是尾巴對自己上演「上手銬」的戲碼啊！▲今天的主角是男孩「Yama」。（圖／推特帳號wakaandyama）▲飼主發現牠站立時，都會將尾巴捲在手手上。（圖／推特帳號wakaandyama）▲看起來就像是被自己上手銬啦！（圖／推特帳號wakaandyama）▲Yama：奴才可以來救我一下嗎？（圖／推特帳號wakaandyama）網友看了照片後都忍不住笑說：「自己綁架自己的貓咪」、「貓的尾巴是個體無誤」、「它（尾巴）有自己的想法」、「上手銬了啦」、「收得好工整，我家的貓都不會」、「其實是想當手套保暖用？」、「自我束縛了」。（編輯：陳珮瑜）幼貓拍X光！下秒變「黃金薯餅」 網幫喊：不相信人類了只是虛胖！長毛貓5秒輕鬆穿越鐵絲網：沒有圍欄擋得住朕貓跳台被撤走！櫃子赫見「嚴厲神」瞪視：敢動朕的東西？