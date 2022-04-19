登記參選綠高市黨部主委 許智善：秉承兄許智傑精神服務
民進黨高雄市黨部主委改選本周登記，尋求連任的湧言會與欲挑戰的菊系雙方激烈角力。在經高雄市長陳其邁出面協調後，雙方都同意不推派立委參選黨部主委，共同支持立委許智傑的胞弟、前高雄市黨部評委召集人許智善出馬。許智善今（19）日下午登記參選時表示，自己人緣不錯，大家可以接受他當主委，若當選會組織跨派系合作的市黨部團隊，讓高雄市長陳其邁連任，民進黨在議會過半。
今日下午4點30分，許智善在黨內好友陪同下登記。他表示，陳其邁昨天介入協調，希望初選過程的嫌隙都放掉，以後團結一致、上下一心。
許智善說，若當選會組織跨派系合作的市黨部，轉型成最強輔選團隊，保持黨務中立來公平輔選，年底順利讓其邁市長連任、民進黨議會過半，哥哥許智傑勉勵他要做好主委角色，所以日後會秉持哥哥精神來服務。
許智善說，他小許智傑4 歲，在外面算人緣不錯，大家都可以接受他來當市黨部主委，在黨務上曾擔任兩屆評委召集人，目前也擔任勞工自治委員會委員及高雄縣總工會常務理事，無論對工會或黨務的種種可以勝任。
至於未來如何化解初選派系之間嫌隙？許智善說，民進黨本來就是很團結，未來各議員會很公平地去輔選，一定會對每個選區盡力跑。