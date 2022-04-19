美今年還會升息8碼！星展銀看日圓超貶　並點出止貶關鍵

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就股票市場來看，考量中國大陸官方釋出訊息，表示將採取措施支持經濟，且2021年初以來，中國大陸股市歷經大幅修正，前瞻本益比較全球股市折價37%，風險報酬相對理想，因此星展調升中國大陸股市觀點至看好。
在歐洲方面，由於歐洲對俄羅斯的能源需求依賴度高，衝突持續導致的供應風險和能源價格上揚，將侵蝕企業獲利，因此看淡歐股。美國股市部分，陳昱嘉認為，在全球數位化趨勢的支撐下，星展認為大型科技公司的成長並不會因貨幣政策收緊而改變，且這些大型科技類股在近期賣壓中也持續表現穩健。在對美國經濟成長前景樂觀的預期下，星展維持對美股，尤其是科技型類股看好的觀點。
至於俄烏衝突爆發以來，全球股票和非投資等級債券已分別下跌約11.9%和7.4%，讓投資人對市場氛圍緊張不已，但陳昱嘉指出，從1990年以來的重大軍事衝突經驗來看，全球股市在軍事衝突期間平均上漲38%，且俄羅斯僅占全球GDP的1.8%。因此，相較於對經濟的影響，俄烏衝突帶來的威脅將是能源價格持續飆升，以及相繼而來的通膨問題。
面對市場波動和通膨挑戰，星展認為投資人可考慮適度配置具避險性質的黃金，來分散地緣政治和通膨風險，並認為隨著全球對安全性資產需求持續，黃金價格將可望保持強勁。
不過，星展銀行也預期，美國今年還會升息8碼，5、6月將各升息2碼，下半年每次會議各升息1碼，聯邦利率到今年底將升到2.5%，2023年還會繼續升息，只是不會像今年這麼積極，預期會升息4次，每次各1碼，明年底聯邦利率將來到3.5%。
至於日圓近期狂貶，陳昱嘉表示，原先星展預估會貶到120價位，現在貶勢已超出預期，日圓可能已有點超貶、貶過頭了，而日圓貶值主要受2因素影響，包括美國聯準會態度快速轉鷹，並啟動升息，日本央行政策較偏鴿派，美日利差為日圓帶來貶值壓力，加上貶值也有利日出口，亦可提升日本向來低於目標值的通膨率，日本官方一開始也樂見日圓貶值。
不過，日圓現在已貶至127價位，加上國際油價飆漲，弱勢日圓可能開始對日本經濟產生不利影響，導致日本經濟更加放緩，相信這也是日本政府所不樂見的，因此，預期日本政府將開始口頭干預，會不會直接出手阻貶日圓？他認為機率較低，當然，過去也不是沒有這樣的例子，因此後續仍還要再觀察。