COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

俄海軍莫斯科號遭擊沉　專家：暴露重火力輕防護性缺點

▲海王星飛彈為次音速反艦飛彈，本次以2枚飛彈擊沉莫斯科號巡洋艦令外界震驚。（圖／烏克蘭國防部）
▲海王星飛彈為次音速反艦飛彈，本次以2枚飛彈擊沉莫斯科號巡洋艦令外界震驚。（圖／烏克蘭國防部）

記者呂炯昌／台北報導

2022-04-20 11:39:302022-04-20 11:42:02

俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）日前遭到烏克蘭海王星反艦飛彈擊沉，專家分析指出，這暴露俄系軍艦重火力輕防護性，以及裝備老舊的缺失，烏克蘭能夠擊沉莫斯科號除了運氣好外，海王星飛彈的優良設計也是主因。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「軍情與航空網站」總編施孝瑋表示，莫斯科號遇襲的時間是凌晨1點多，當時值更人員相對少，警戒比較放鬆，加上艦上設備過於老舊，也缺乏足夠經費更新設備，尤其是對空偵測的雷達系統，莫斯科號被擊沉暴露俄羅斯海軍過於大意，且設備過於老舊的缺點。

針對有日本軍事專家稱解放軍軍艦也以俄系為主，容易遭國軍反艦飛彈摧毀，施孝瑋表示，自從共軍「中華神盾化」之後有相當多自製的防空監測與飛彈系統，不是俄羅斯系統能夠相比，雖然沒經過實戰驗證，但是共軍軍艦性能應該在俄羅斯之上。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，莫斯科號繼承前蘇聯海軍的艦艇，大多數重火力、犧牲防護性，為了反制美國航艦大多配置SS-N-12重型反艦飛彈，同時為了給水下戰略核潛艦護航，也配備SA-N-6防空飛彈，也就是S300防空飛彈的艦射型，並配備SA-N-4短程防空飛彈，也就是SA-8飛彈的海軍版，就跟俄羅斯戰車一樣重火力，但是防護性比較差一點。

蘇紫雲指出，烏克蘭海王星飛彈成功攻擊帶有幸運成分，正好命中SS-N-12反艦飛彈的位置引發誘爆，同時海王星飛彈的穿甲彈頭與延遲引信搭配的很好，讓莫斯科號右前舷中彈，在左舷水線下引爆，造成右邊中彈，左邊傾斜。

蘇紫雲也指出，莫斯科號遭擊沉首創戰史上岸置反艦飛彈擊沉軍艦，1967年埃及飛彈快艇用冥河飛彈擊沉以色列驅除艦，是首度海對海擊沉軍艦；1982年英阿福克蘭群島戰爭，阿根廷超級軍旗攻擊機用飛魚飛彈擊沉英軍雪菲爾德號驅逐艦，是首度空對海反艦飛彈擊沉軍艦，這次烏克蘭是首創岸置反艦飛彈擊沉軍艦

蘇紫雲表示，共軍早期軍艦如051，以及從俄羅斯引進的現代級飛彈驅逐艦抗戰損能力比較差，但是後續建造的052、054軍艦開始導入西方的造艦哲學，抗戰損的能力就會比較好，不會像俄軍船艦那麼脆弱，但是國軍的岸置飛彈還是能發揮很大效果。

▲舷號152的解放軍濟南號飛彈驅逐艦。（圖／日本防衛省資料照）
▲中華神盾被用來稱呼裝備有中國自行研發的相控陣雷達與艦載垂直發射系統的海軍驅逐艦，圖為解放軍052C級濟南號飛彈驅逐艦。（圖／日本防衛省資料照）

俄烏戰爭立功！國軍千枚反艦飛彈戰力阻共軍登陸

巷仔內／莫斯科號遭擊沈　曝露俄羅斯海軍缺失

烏克蘭國會貼文感謝台灣　外交部：反對武力改變現狀

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀