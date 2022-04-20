俄海軍莫斯科號遭擊沉　專家：暴露重火力輕防護性缺點

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針對有日本軍事專家稱解放軍軍艦也以俄系為主，容易遭國軍反艦飛彈摧毀，施孝瑋表示，自從共軍「中華神盾化」之後有相當多自製的防空監測與飛彈系統，不是俄羅斯系統能夠相比，雖然沒經過實戰驗證，但是共軍軍艦性能應該在俄羅斯之上。
國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，莫斯科號繼承前蘇聯海軍的艦艇，大多數重火力、犧牲防護性，為了反制美國航艦大多配置SS-N-12重型反艦飛彈，同時為了給水下戰略核潛艦護航，也配備SA-N-6防空飛彈，也就是S300防空飛彈的艦射型，並配備SA-N-4短程防空飛彈，也就是SA-8飛彈的海軍版，就跟俄羅斯戰車一樣重火力，但是防護性比較差一點。
蘇紫雲指出，烏克蘭海王星飛彈成功攻擊帶有幸運成分，正好命中SS-N-12反艦飛彈的位置引發誘爆，同時海王星飛彈的穿甲彈頭與延遲引信搭配的很好，讓莫斯科號右前舷中彈，在左舷水線下引爆，造成右邊中彈，左邊傾斜。
蘇紫雲也指出，莫斯科號遭擊沉首創戰史上岸置反艦飛彈擊沉軍艦，1967年埃及飛彈快艇用冥河飛彈擊沉以色列驅除艦，是首度海對海擊沉軍艦；1982年英阿福克蘭群島戰爭，阿根廷超級軍旗攻擊機用飛魚飛彈擊沉英軍雪菲爾德號驅逐艦，是首度空對海反艦飛彈擊沉軍艦，這次烏克蘭是首創岸置反艦飛彈擊沉軍艦
蘇紫雲表示，共軍早期軍艦如051，以及從俄羅斯引進的現代級飛彈驅逐艦抗戰損能力比較差，但是後續建造的052、054軍艦開始導入西方的造艦哲學，抗戰損的能力就會比較好，不會像俄軍船艦那麼脆弱，但是國軍的岸置飛彈還是能發揮很大效果。