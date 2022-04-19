買不到「輝瑞兒童版」遭批！指揮中心：去年第4季就洽商
中央流行疫情指揮中心今(19)日深夜表示，有關近期媒體針對輝瑞兒童COVID-19疫苗(以下簡稱輝瑞兒童疫苗)採購之疑慮，指揮中心重申，衛生福利部疾病管制署自去(2021)年第4季即與相關單位洽商採購今(2022)年BNT疫苗供應事宜，非因近期國內疫情才進行規劃採購。
指揮中心說明，企業團體捐贈的1500萬劑BNT疫苗為成人劑型，適用於12歲以上族群；至於提供5歲至未滿12歲族群使用的兒童劑型，係由輝瑞公司生產，二者製造廠及包裝規格皆不同，且原廠嚴格禁止自成人劑型抽取1/3劑量供兒童使用。
指揮中心指出，BNT疫苗與輝瑞兒童疫苗採購供應合約涉及多方權利義務之規範，故為爭取我方最有利供貨條件，疾病管制署與相關單位多次溝通協商，妥適修改合約條款，以共創多贏目標，維護國人健康安全。
指揮中心強調，防疫是政府唯一的考量，採購疫苗，儘快進行接種，提升疫苗覆蓋率，守護國人健康是最重要的目標。（編輯：孫唯容）
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