巷仔內／空有與病毒共存的嘴　台灣被清零的是超前部署

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面對勢必會增長的確診個案，中央的超前部署早已不復存在，振興醫院感染科主任李明政接受《NOWnews今日新聞》採訪時直言，台灣雖終究要走向開放，但至今條件半數都沒達到，「談開放言之過早！」
想要避免重症個案增長，除了施打疫苗，口服抗病毒藥物也是一項利器，但至4月初，口服藥物到貨數僅3200份，直至11日，指揮中心才宣布，先前採購尚未到貨的1.25萬人份口服藥物將於近期到貨，另有35萬人份的口服藥物將於第二季前來台，口服藥物不僅未先準備齊全，到了疫情升溫的今日，口服藥物依然「在路上」尚未抵達。
除此之外，近期快篩試劑嚴重缺貨，行政院15日宣布徵用快篩試劑，並規劃5月初將實施快篩實名制，然而許多民眾早已瘋搶快篩試劑，就連中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜，都在疫情記者會上公開承認，買不到快篩試劑是事實，希望指揮中心能出面協調。
4月19日，指揮中心宣布，要鬆綁居家隔離／檢疫採檢措施，將原先期間須執行居家隔離期間須執行4次、居家檢疫期間5次快篩，皆改為期滿當日執行1次快篩即可，大幅降低使用快篩頻率，就是間接證實了快篩量能吃緊的事實，令人不禁質疑，曾高喊的超前部署，為何被清零了？
因接觸確診者，正在居家隔離的台北市長柯文哲近日也直言，台灣防疫政策相當矛盾，戰略上看起來，已經開始朝向與病毒共存，可是戰術卻還是在以清零為手段；台北市副市長黃珊珊也建議中央，因應居家隔離及確診者暴增，「應該把所有力氣用在確診者的照護與關懷，減少居家照護關懷的人力與物力。」
每日疫情記者會上，公布確診數字固然重要，可以讓民眾快速了解疫情趨勢，但更重要的是，中央應說清楚確診案例中，真正有多少人會衝擊醫療量能，哪些個案的條件更值得注意，讓民眾了解與病毒共存需要仰賴疫苗、藥物、醫事人員與全民努力，並非毫無限制就能回到正常生活，包含還無法打疫苗確診逝世的2歲幼童、打了3劑疫苗卻難逃染疫死亡的90歲長者，現有安逸的歲月靜好，終究是建立在部份人命犧牲、死亡之上。
如果中央認為，因應Omicron變異株，確診病例多為輕症不必過於擔心，那就更應該以實際行動證明，放寬限制，讓民眾不會因為確診恐慌、接觸者不會因此被大規模匡列、隔離影響生活，一切就如流行性感冒一樣，可以回歸正常，並清楚告知民眾應如何準備常備藥品因應、出現哪些症狀應就醫治療，避免轉為重症即可，別讓過去斐然的防疫成績成為前進的桎梏。
台灣現在正處於還在適應「輕症化」過渡到「流感化」的期間，現有政策不到位是事實，追究責任並非重點，而是該盡速滾動式修正，以因應現況，面對逐步走向高峰、日漸倍增的確診數，務必有更清楚的指引與規範，備齊人力、物力應戰，才能真正迎來與病毒共存的一天。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。