中和2歲童染疫亡！遭質疑延誤送醫　新北消防救護吐心聲

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新北消防救護人員解釋，確診案件非一般的案件，醫療人員要評估是不是真的是狀況危急及院端需要準備，亦要考量當時是否有其他危急的個案，正在處理當中；如無確認可收治的醫院，極可能造成救護車載著患者在路上尋求醫院的狀況，對於患者亦無幫助，這也是當初指引的原意。
新北消防救護人員說，119在疫情的期間，除肩負協助確診患者送醫的任務，仍需負擔每天超過500件以上的緊急救護案件，疫情期間稍一不慎，極可能造成到院前，緊急救護能量和醫療體系的崩壞；目前確診案件不斷的增加，國家面臨疫情是在清零與共存政策間的戰略上，指引的調整勢必勢在必行。
此外，盼中和案件後能取得最好的結果，而非一昧的把送醫責任，加諸消防救護的工作上，否則恐排擠急病心肌梗塞、外科OHCA的救護，演變成無車、無救護人員可派的窘境；民眾需要一條龍的服務，末端執行者也渴望一條龍明確的指示，希望大眾不是成為批評遵行SOP的執行者。
衛生局回應，有關送醫的程序，衛福部長陳時中在上個星期六的記者會，已經還原整個經過，「我們尊重中央」，不會再有進一步說明，並沒有所謂的「錯失3小時」；此外，送醫過程中，不管是1922、衛生局、消防局跟醫院，都在「傳染病防治」的規範下，全力做該做的事情，也希望把事情做得更好。
衛生局強調，居家隔離和居家照護的人數，都在不斷的攀升，第一線的醫護警消、衛生人員都盡全力在做，希望大家都能多多幫他們打氣，加油，有需要改進，我們都會立刻改進，但也希望大家根據事實，不要抹煞了第一線同仁的辛勞；此外，新北會跟中央一起因應疫情的變化，持續優化各種的流程。
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