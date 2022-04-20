指揮中心公布「2歲童條款」 緊急就醫開放自己步行開車
新北市一名2歲男童確診新冠肺炎後引發重症，是國內首例兒童重症個案，昨（19）日上午男童病逝，對於急救無效一事，新北市侯友宜哽咽自責，更指出中央防治相關規範應該要快速調整，讓小兒就醫找出更好的方式。對此，中央流行疫情指揮中心昨（19）日深夜發出公告，不論是確診個案或同住居家隔離者，只要有緊急就醫需求，除了119救護車和防疫計程車之外，可開放由同住親友接送或自行步行、開/騎車前往醫院。
2歲童就醫過程是否有延誤引發討論，目前仍待指揮中心調查。指揮官陳時中日前在記者會上曾表示，自己所了解的當天救護過程是，下午5點42分進線、6點09分進到1922，然後轉新北衛生局處理，衛生局聯絡相關醫院，6點30分跟家屬聯繫，7點06分救護車出車，7點31分到院。不過男童父親也表示，自己從4點半就開始撥打衛生所電話，只是一直打不通。
而指揮中心19日深夜公佈最新版本「COVID-19 確診個案分流收治與居家照護之醫療協助」指引，對於確診個案或同住居家隔離者的緊急就醫需求，以救護車為原則，地方衛生局規劃的防疫計程車、同住親友接送或自行步行、開/騎車前往為輔。
確診個案若是返家隔離治療或是到醫院採檢，以地方衛生局規劃的防疫計程車隊原則，同住親友接送或自行步行、開/騎車前往為輔；而同住居家隔離者若要到醫院或加強版集檢所、防疫旅館收治，一樣以防疫車隊為原則，同住親友接送或自行步行、開/騎車前往為輔。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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