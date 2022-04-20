COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

指揮中心公布「2歲童條款」　緊急就醫開放自己步行開車

▲指揮中心最新公告，確診者或同住隔離者有緊急就醫需求，以119救護車為主，但也開放同住親友接送，或是自行步行、開車前往。（示意圖／Pexels）
▲指揮中心最新公告，確診者或同住隔離者有緊急就醫需求，以119救護車為主，但也開放同住親友接送，或是自行步行、開車前往。（示意圖／Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-04-20 07:00:43

新北市一名2歲男童確診新冠肺炎後引發重症，是國內首例兒童重症個案，昨（19）日上午男童病逝，對於急救無效一事，新北市侯友宜哽咽自責，更指出中央防治相關規範應該要快速調整，讓小兒就醫找出更好的方式。對此，中央流行疫情指揮中心昨（19）日深夜發出公告，不論是確診個案或同住居家隔離者，只要有緊急就醫需求，除了119救護車和防疫計程車之外，可開放由同住親友接送或自行步行、開/騎車前往醫院。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2歲童就醫過程是否有延誤引發討論，目前仍待指揮中心調查。指揮官陳時中日前在記者會上曾表示，自己所了解的當天救護過程是，下午5點42分進線、6點09分進到1922，然後轉新北衛生局處理，衛生局聯絡相關醫院，6點30分跟家屬聯繫，7點06分救護車出車，7點31分到院。不過男童父親也表示，自己從4點半就開始撥打衛生所電話，只是一直打不通。

▲卓冠廷批，更離譜的是，當心急如焚的家長，傍晚6點打給119報案後，消防局的人員竟也打不通衛生局電話，一直到6點30分才撥通新北衛生局。（圖／卓冠廷辦公室提供）
▲2歲童就醫過程是否有延誤，仍待指揮中心調查。（圖／卓冠廷辦公室提供）
而指揮中心19日深夜公佈最新版本「COVID-19 確診個案分流收治與居家照護之醫療協助」指引，對於確診個案或同住居家隔離者的緊急就醫需求，以救護車為原則，地方衛生局規劃的防疫計程車、同住親友接送或自行步行、開/騎車前往為輔。

確診個案若是返家隔離治療或是到醫院採檢，以地方衛生局規劃的防疫計程車隊原則，同住親友接送或自行步行、開/騎車前往為輔；而同住居家隔離者若要到醫院或加強版集檢所、防疫旅館收治，一樣以防疫車隊為原則，同住親友接送或自行步行、開/騎車前往為輔。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

「穀雨」降雨集中山區！白天開始水氣漸減　各地高溫回升

買不到「輝瑞兒童版」遭批！指揮中心：去年第4季就洽商

永和男墜樓送醫！採檢「PCR陽性」　4警篩檢結果出爐

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀