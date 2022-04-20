蔡瑞雪快篩陰轉陽！嚇哭急奔醫院 PCR要等兩天好煎熬
國內近期新冠肺炎確診病例激增，染疫對象也擴及到公部門以及演藝圈，演員李燕昨（19）日宣布自己PCR確診，全劇組如臨大敵進行快篩，外景班立即撤班。而藝人「北一女神」蔡瑞雪也在個人IG透露自己快篩陰轉陽，已前往醫院進行PCR採檢，但還要等2天才能知道最終結果，讓蔡瑞雪直呼「好煎熬」。
蔡瑞雪在昨晚在個人IG發布限時動態透露，「從昨天晚上開始喉嚨緊緊的有點鼻塞，以為是普通感冒，吃了感冒藥立即快篩呈現陰性，今天還是喉嚨痛，以防萬一再測了一次結果是陽性...」蔡瑞雪表示當下很緊張、立刻嚇哭，也趕緊通知家人並撥打1922，隨即步行至附近醫院篩檢。
隨後蔡瑞雪也分享了去醫院的經過，在喉嚨貼痠痛貼布舒緩不適，而PCR採檢完後還要等兩天才會知道結果，讓蔡瑞雪直呼「好煎熬」，但也感謝大家的關心和醫護人員的辛勞。
蔡瑞雪說明自己共快篩了三次，第一次陰性之後兩次都陽性，目前有低燒＋咳嗽＋喉嚨痛胸悶＋鼻塞等症狀，至於是在何處被感染，綜合媒體報導，蔡瑞雪表示自己之前並沒有被匡列或接到曾與確診者接觸的通知，因此她也不知道從何染疫，目前就是在家隔離休息等結果，工作都暫時取消。蔡瑞雪最後提醒大家，如果有症狀一定要立即自主隔離並進行快篩。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
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」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。