極右派燒可蘭經　土耳其厲聲譴責籲抗伊斯蘭恐懼症

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「攻擊清真寺、焚燒可蘭經與言論自由一點關係都沒有。」土耳其外交部長卡夫索格魯（Mevlüt Çavuşoğlu）今天與匈牙利外長西亞爾托（Peter Szijjarto）舉行聯合記者會時提到這起事件，並稱這種「新納粹運動使伊斯蘭恐懼症加劇」。
土耳其外交部昨天發布聲明表示，在神聖的齋戒月，「我們再次以最強烈的措辭譴責世界各地針對伊斯蘭教、穆斯林、可蘭經及禮拜場所的攻擊及挑釁」。
土耳其外交部說，在瑞典對可蘭經的惡意攻擊顯示，外界還未學到過去的教訓；在防止仇視伊斯蘭及種族主義挑釁行為方面，仍有猶豫不決的狀況；以言論自由當幌子，公然容忍仇恨犯罪。
土耳其外交部指出，土耳其將持續對抗由仇視伊斯蘭及種族主義心態構成的威脅。土耳其呼籲所有國家及國際組織採取必要措施對抗伊斯蘭恐懼症（Islamophobia）及種族主義。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的發言人卡林（Ibrahim Kalin）昨天也推文抨擊焚燒可蘭經事件及助長種族主義的心態。
土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）今天報導，伊拉克外交部17日就相關事件召見瑞典代辦；伊朗數十名學生昨天赴瑞典大使館前抗議，高呼「侮辱可蘭經的人須受譴責！」。
帕魯丹的激進示威引發瑞典多處爆發警方與反示威民眾之間的衝突。每日晨報指出，瑞典第3大城馬爾默（Malmo）、東部城市諾庫平（Norrkoping）、南部揚戈平市（Jonkoping）及首都斯德哥爾摩都見衝突，造成125輛警車受損，34名警員受傷。(編輯：韋樞)1110420