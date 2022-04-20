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影片曝光！陳意涵「被九天玄女附身」　登山阿伯看傻

▲陳意涵跟風九天玄女熱。（圖／陳意涵臉書）
▲陳意涵跟風九天玄女熱。（圖／陳意涵臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-20 10:23:242022-04-20 11:14:04

網紅「阿翰po影片」在新片化身「九天玄女」上身的算命阿姨，成績連破自己在三個平台的紀錄臉書已近180萬觀看次，女星陳意涵拍影片向阿翰致敬，在登山途中上演九天玄女附身的戲碼，浮誇的表演連登山阿伯也看傻。

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阿翰在新作中扮演算命阿姨「廖麗芳老師」，自稱是「九天玄女唯一指定姊妹」，請客人把玉米和鹽灑進平底鍋，爆米花不停炸出，接著恭請九天玄女駕到，雙手比出做法手勢，口中不停呼喚：「800英呎...500英呎...降落！降落！100英尺！降落！」爆笑劇情吸引超過10萬人轉發，YouTube頻道上已突破190萬觀看數，掀起一波九天玄女熱。

▲▼阿翰「九天玄女之天女散花」影片掀起熱潮。（圖／阿翰po影片YouTube）
▲▼阿翰「九天玄女之天女散花」影片掀起熱潮。（圖／阿翰po影片YouTube）
▲▼阿翰「九天玄女之天女散花」影片掀起熱潮。（圖／阿翰po影片YouTube）
▲▼阿翰「九天玄女之天女散花」影片掀起熱潮。（圖／阿翰po影片YouTube）
陳意涵昨（19日）在粉專上傳模仿九天玄女的影片，她表示得到廖麗芳老師的指示，要到山上找九天玄女本人，盤腿坐在在登山步道上的她，大喊：「我現在已經上升到700公尺，繼續...上升！上升！800公尺上升！」爬到海拔779公尺，又學廖麗芳揮舞雙手，不斷喊：「上升！上升！」

▲陳意涵模仿廖麗芳老師。（圖／陳意涵臉書）
▲陳意涵模仿廖麗芳老師。（圖／陳意涵臉書）
當來到海拔796時，陳意涵發現前方沒路，便對著一名山友阿伯說：「難道你就是九天玄女...請收我為徒！」阿伯面露尷尬笑容，一旁友人已經笑翻。後來，陳意涵走超過海拔800公尺，又趕緊叫「下降！下降」，並往回走，最後才發現影片中說的其實是「英呎」而非「公尺」，傻喊「搞錯了啦」，無厘頭程度不輸阿翰。

▲▼陳意涵演整套九天玄女戲碼，連登山客也看到傻笑。（圖／陳意涵臉書）
▲▼陳意涵演整套九天玄女戲碼，登山客見狀看到傻笑。（圖／陳意涵臉書）
▲▼陳意涵演整套九天玄女戲碼，連登山客也看到傻笑。（圖／陳意涵臉書）
▲▼陳意涵演整套九天玄女戲碼，連登山客也看到傻笑。（圖／陳意涵臉書）
▲陳意涵自己也笑倒趴在欄杆上。（圖／陳意涵臉書）
▲陳意涵自己也笑倒趴在欄杆上。（圖／陳意涵臉書）
影片上架半天，累計4.3萬人按讚，阿翰留言回應「九天玄女的唯一指定姊妹，目前還沒有收這麼漂亮的，如果要開光改運，或是要吃爆米花可以找廖麗芳老師這邊」，令人莞爾。（編輯：楊穎軒）


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