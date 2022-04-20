小五社會考「月收56K該買房？」他揭背後心態：別逼孩子

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呂秋遠質疑，「親愛的，為什麼要改變？到處旅遊很好啊！至少增廣見聞，況且，一年72萬的收入，扣除必要開銷，如果住在台北、新北、台中、高雄、竹北，生活費都不夠了，旅遊是能怎麼『經常』？」
而相較於正確答案，呂秋遠認為4，「就算有喜歡的對象也不要結婚，可以省錢」這選項更厲害，直言「我會選4，因為要買房還是租房，不好說，買車肯定不太好。但是單身狗肯定比較省」。
另外一題有爭議的題目是「小花收入3萬元，小陳收入2萬6千元，準備結婚，請問如何分配生活開銷？」正確答案是4，「為了買房子或是養小孩，盡量節省開銷」。
但呂秋遠強調這答案根本是錯的，「56,000元的收入，節省開銷就能買房、養小孩？保母費多少，這位老師知道嗎？如果要節省保母費，一個人全職負責家務帶小孩，收入就會少一半，只有3萬不到，三個人要怎麼過生活？」而選項3，「不生孩子，就可以節省開銷」，被老師認為錯誤，但呂秋遠反問「不生小孩就可以省錢，這麼好的答案，到底哪裡有問題？」
呂秋遠進一步分析，這些試題背後其實只是反映出題老師的價值觀，
1.沒錢，就不要到處旅遊。
2.沒錢，騎機車就好，不要買車。
3.沒錢，也要生小孩。
4.沒錢，遇到喜歡的人也該結婚。
5.沒錢，租房就好，不要買房。
6.沒錢，不要買房，省錢，可以買房。
7.沒錢，月薪標準是6萬元以下。
8.沒錢，就要節省人生開銷，想辦法買房跟生孩子。
9.沒錢，就不要多花錢。
10.國小五年級就要煩惱買房、買車、生小孩。對了，還有煩惱沒錢。
呂秋遠感慨，「別逼迫孩子思考這麼難的問題，而且人生這麼難，本來就不會有標準答案，為什麼要把自己的價值觀，用扣分的方式，強行加諸在孩子身上呢？」（編輯：倪浩軒）