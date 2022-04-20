新北2歲重症童驟逝 李秉穎：新冠病毒引起的猛爆性腦炎
新北市一名2歲男童確診新冠肺炎後引發重症，昨（19）日男童併發敗血症導致腦幹腦炎病逝，是國內首例兒童重症以及死亡個案，備受外界關注。對此，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎感嘆生命脆弱，強調每個案例都可以去反省如何做得更好，另外李秉穎也透露，該童有做其他病毒的檢測，結果都是陰性，因此造成男童腦炎的原因應就是新冠病毒。
李秉穎上廣播節目「新聞放鞭炮」接受媒體人周玉蔻訪問，談到離世的2歲童，李秉穎表示雖然有專家懷疑此童發病快速，是否同時感染其他病毒？但李秉穎透露據他所知，該童有做其他容易引起腦炎的病毒檢測，結果都是陰性，所以男童腦炎的原因就是新冠病毒，但為何擴散的那麼迅速，原因仍是不明。
李秉穎強調，成人和兒童引起強烈併發症的致病機轉不一樣，面對周玉蔻詢問如果當初提早送醫，結局會不會不同？李秉穎回答「真的不知道」，因為現在看來男童的腦炎十分猛爆，早一點就醫是否就能挽回，「真的很難講」。但李秉穎也直言送醫流程確實可以改進，每個案例都可以去反省如何做得更好。
至於兒童如果有接種疫苗，是否就比較不會變成重症？李秉穎表示，這答案是肯定的，但因為擔心兒童打疫苗後的副作用，全世界讓兒童接種疫苗的國家並不多。不過李秉穎個人認為兒童接種疫苗是利大於弊，兒童死亡案例一出現就會讓社會大震撼，在疫情大規模流行之時，兒童也是必須加以保護的對象。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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