美股勁揚！台股早盤漲百點 電動車、航運與食品股走強
美債殖利率持續衝高，美國法院撤銷強制口罩令，美股四大指數昨（19）日勁揚，其中那斯達克與費城半導體指數漲逾2%。台北股市今（20）日開盤漲63.73點，加權股價指數以17057.13點開出，早盤一度漲120點以上，衝上17117點，隨後漲幅縮小。權值股台積電早盤漲5元，來到570元。而今日盤面焦點為車用與電動車概念股，航運股與食品股表現也不俗。
美股道瓊指數19日上漲499.51點，或1.45%，收34911.2點；那斯達克指數上漲287.3點，或2.15%，收13619.66點；標普500指數上漲70.52點，或1.61%，收4462.21點；費城半導體指數上漲68.0點，或2.21%，收3153.2 點。
台北股市今（20）日開盤漲63.73點，加權股價指數以17057.13點開出，早盤一度漲120點以上，來到17117點。權值股台積電早盤漲5元，來到570元。聯電漲1.7%，來到47.5元。聯發科漲近1%，來到845元。大立光漲逾2%，旺宏與力旺漲1%以上，矽力漲逾4%。
車用電池如立凱飆漲停，中探針、美琪瑪、車王電與康普漲2到5%。電動車零組件順德、東元、明泰漲2%。散裝輪包括正德幾近漲停、四維航漲6%、裕民漲4%、中航漲3%。長榮、陽明與漲1%以上，另外，長榮航漲2%、華航漲3%。食品類股台榮、環泰、福壽、愛之味與泰山漲幅3到8%。