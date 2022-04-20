COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

美國再推234億援烏計劃　拜登稱「不知道」是否訪基輔

▲拜登政府預計在幾天內宣布對烏克蘭另一項軍事援助計畫，規模預計達到8億美元。（圖／美聯社／達志影像）
▲拜登政府預計在幾天內宣布對烏克蘭另一項軍事援助計畫，規模預計達到8億美元。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-04-20 10:09:12

俄烏戰事已經持續近兩個月，各國持續對烏克蘭展開援助。拜登政府中3名高層官員和2名消息人士皆透露，美國正準備推動新一輪援烏計畫，金額將多達8億美元（約台幣234億元）。不過美國總統拜登被問及是否親訪基輔時，卻僅說「我不知道」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《CNBC》報導，5名美國官員透露，預計拜登政府將在本週宣布對烏克蘭的另一項安全援助計劃。其中3名官員指出，該計畫的規模將於與上周的援烏計劃相差不遠。拜登隨後也證實美國將向烏克蘭派出更多的武器。

拜登政府上週宣布對烏克蘭提供8億美元的額外軍事援助，軍援內容包括榴彈砲、直升機、裝甲運兵車及反裝甲武器等，擴大了運往基輔的軍援範圍，增加了重型裝備的供應。

報導指出，目前美國已經向烏克蘭屋提供了超過5000萬發火藥，但是隨著戰事持續進行，且預計未來幾週內仍會發生更激烈交戰，急需額外的援助。

如果這次軍援的規模與上次相當，那自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，美國對烏克蘭的軍事援助總額將超過30億美元。

不過相較於英國首相、波蘭與波羅的海三小國總統在日前親自前往烏克蘭首都基輔，表達對烏克蘭以及總統澤倫斯基的支持，拜登19日在記者會上被問及是否會訪問基輔時，他回應「答案是，我不知道。」

拜登表示，「我去過烏克蘭很多次，但我最近沒去過那裡，我也是唯一一個和烏克蘭最高拉達（烏克蘭國會）交談過兩次的人，比任何人更多。」

白宮方面則表示，出於安全考量，拜登和副總統賀錦麗不太可能出訪基輔，但正在考慮是否派遣一名美國高層前往基輔與澤倫斯基會面，國防部長奧斯汀和國務卿布林肯可能是出訪人選之一。

澤倫斯基日前接受《CNN》專訪時曾邀請美國總統拜登在未來某個時間點訪問烏克蘭，實際看看當地情況，了解是否有「種族滅絕」的狀況發生。

烏東衝突升溫　美與盟邦會商對俄制裁、軍援烏克蘭

案情不單純？俄羅斯銀行家槍殺妻孩再自盡　3人陳屍家中

年省300萬！若收購推特　馬斯克放話：董事會將不支薪

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀