美國再推234億援烏計劃　拜登稱「不知道」是否訪基輔

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拜登政府上週宣布對烏克蘭提供8億美元的額外軍事援助，軍援內容包括榴彈砲、直升機、裝甲運兵車及反裝甲武器等，擴大了運往基輔的軍援範圍，增加了重型裝備的供應。
報導指出，目前美國已經向烏克蘭屋提供了超過5000萬發火藥，但是隨著戰事持續進行，且預計未來幾週內仍會發生更激烈交戰，急需額外的援助。
如果這次軍援的規模與上次相當，那自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，美國對烏克蘭的軍事援助總額將超過30億美元。
不過相較於英國首相、波蘭與波羅的海三小國總統在日前親自前往烏克蘭首都基輔，表達對烏克蘭以及總統澤倫斯基的支持，拜登19日在記者會上被問及是否會訪問基輔時，他回應「答案是，我不知道。」
拜登表示，「我去過烏克蘭很多次，但我最近沒去過那裡，我也是唯一一個和烏克蘭最高拉達（烏克蘭國會）交談過兩次的人，比任何人更多。」
白宮方面則表示，出於安全考量，拜登和副總統賀錦麗不太可能出訪基輔，但正在考慮是否派遣一名美國高層前往基輔與澤倫斯基會面，國防部長奧斯汀和國務卿布林肯可能是出訪人選之一。
澤倫斯基日前接受《CNN》專訪時曾邀請美國總統拜登在未來某個時間點訪問烏克蘭，實際看看當地情況，了解是否有「種族滅絕」的狀況發生。