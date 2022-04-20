「三劑令」缺配套害三輸　立委批放任健身產業遭污名化

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陳椒華進一步表示，身為健身產業主管機關的體育署，因應「三劑令」應擔起協助輔導的角色，儘速擬定保障消費者與業者權益之配套措施，若時間太匆促以致來不及擬定完善配套應向指揮中心反映以爭取更多時間，以期在配合中央防疫政策之下亦能將對於產業與消費者的衝擊降到最低。
桃園八德區市議員參選人呂宇晟指出，有民眾反映，國內知名連鎖健身房業務向會員表示指揮中心的新措施「僅是建議而非強致執行條款」，4月22日後未打三劑疫苗仍可入場，但詢問其他分店時，又稱尚未確認，連國內知名大型連鎖健身房業者都無所適從，更何況是中、小型健身房或其他樣態的運動教練。
呂宇晟強調，體育署在三月底大動作由副署長召開記者會公布「110年運動場館查核成果」防疫配合度高達97％，顯見健身運動產業力挺政府防疫措施，但自上週發布「三劑令」相關措施消息後，體育署「神隱」、「海放」健身運動產業，恐讓甫從去年三級警戒衝擊中，逐漸恢復步調的各型健身房或工作室來說，無疑是雪上加霜。
呂宇晟表示，從去年三級警戒期間，國內知名連鎖健身房線上教學「被開罰」、業者與消費者權益衝突造成「毛巾之亂」，再到這次「三劑令」，主管機關教育部體育署顯然都在狀況外，對比交通部針對旅遊業啟動危機處理，反觀健身運動產業的主管機關體育署第一時間「神隱」，相關應變機制更是「慢半拍。」
時力新竹市議員廖子齊表示，有太多的場合其實染疫風險和健身房不相上下，卻未被同等要求，針對健身房對防疫的效果何在政府說不清楚，而有些人經醫生評估不適合打滿三劑疫苗，卻會因此被剝奪使用健身房的權利。此外，部份被醫生認為不適合接種疫苗的健身房教練或員工，可能會因此限制被雇主放無薪假、強制修假或損及工作權，也不見政府思及這些人的權益。
肌轉Fitness Studio創辦人周依蝶指出， 去年三級警戒期間是直接停業，影響甚鉅，去年底後逐步回穩。現在又因新政策，回流的會員恐又無法運動。尤其年輕人在疫苗施打政策時，第一劑施打的順位是最後，且每劑皆有間隔時間，「新政策反而是懲罰配合政策等候疫苗的年輕族群。」
業者表示，因有學員被醫生告知存在風險（紅斑性狼瘡），建議不要施打疫苗，但沒有醫生協助開立「不適施打疫苗証明」，建議醫療院所在經嚴謹評估後可以開立「不適施打證明」，勿剝奪學員運動的權益。
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