媽超商揍3歲男童！只因「算命師1句話」　幼教師神解圍

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨後一位自稱男童母親的女子先回話，表示兒子平時都會欺負其他小朋友，講不聽才會選擇這種方式教訓，並又拿起保鮮膜棒往男童屁股招呼，蘇老師也急忙制止，並幫男童擦眼淚，關心身體狀況。男童媽媽則無奈喊「他遇到陌生人就是會乖乖地啦，你不要看他這樣子啊⋯他就是一個很壞的小孩啦」。
蘇老師隨後先讓男童穿回鞋子並將其抱起，發現男童異常纖瘦，讓她的下定決心要跟男童媽懇談談話。蘇老師在與男童母親對話的過程中，發現對方並非不愛孩子，但只懂打罵的管教方式，因為「她也是出生在暴力家庭」，蘇老師也立刻安慰並建議「不要把你的經驗複製在你的孩子身上，孩子他是無辜的，你希望他以後也要這樣子過跟你一樣的生活嗎？」
隨後另一位女性友人突然插嘴提到「我們曾帶這孩子去算過，算命師說這個孩子以後是個殺人犯」，此話一出也立刻讓蘇老師傻眼「如果以後你們想要讓孩子成為怎麼樣的人，他們就會變成你所期望的樣子」，隨後暢談也持續進行，蘇老師也將育兒經、教學經驗分享給這三位年輕媽媽，最後更建議她們把孩子送到托育機構，「給孩子一次機會，也給你自己一次機會」。
詳細過程曝光，隨即讓2萬名網友忍不住大讚「謝謝老師的付出，說不一定這樣就改變了小孩一生的命運」、「還是覺得算命師很惡劣，一句話讓孩子受這麼多苦」、「謝謝妳的熱心，有可能因此救了一個家庭」、「謝謝老師，希望媽媽能把老師說的話聽進去，孩子諾是長大後不長歪，老師絕對是他的人生中貴人」。（編輯：潘毅）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110