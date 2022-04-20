教團批確診師仍需遠距教學 潘文忠：可用代理或合作教師
校園疫情大爆發，目前全台有572所學校停課，教師團體昨日批評，教育現場亂象百出，確診教師仍須進行遠距教學，罔顧人權。對此，教育部長潘文忠今（20）日在立法院受訪指出，學校可以排課務代理，或採取合作教師，讓確診教師治療與休息。
全國高級中等學校教育產業工會19日揭露，多所學校在未暫停實體上課的情況下，要求確診或被匡列居家隔離的教師，對在校實體上課的學生，進行線上遠距教學，擔憂學生在無師長管理情況下，自行觀看教師在螢幕中講課，不僅學習品質堪憂，若於課堂期間擅自跑出教室或進行有可能危害健康的行為，學生安全該由誰來負責？建議優先以課務排代方式，對在校學生進行實體課程。
潘文忠表示，教師被匡列居家隔離，身體無異狀，則採行過去遠距教學方式，若教師身體不適，學校可排課務代理，讓教師治療與休息。另外，若擔憂學生在教室裡面，無人管理，學校可採過去遠距教學做法，排定教師擔任合作教師，協助班級經營、學生安全事宜，學校應支付鐘點費。
潘文忠說，防疫過程確實有許多需要教師們共同努力的地方，教育部一定會支持教師、照顧教師健康，並透過支援人力協助學生課程與安全。
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