吸毒太多竟中邪？友人「驅魔」喧嘩遭舉報 警抓獲通緝犯
新北市五股區登林路一處宮廟，18日清晨有3男2女聚集爭吵，認為友人廖男「中邪」被神魔附身，正在設法驅魔。但因喧嘩被舉報，警方到場後2女迅速心虛開車逃逸，警方追上盤查發現其中一位曾女是妨害自由通緝犯，又在車上發現毒品，將一行人全數帶回偵辦，依妨害自由通緝、違反毒品危害防制條例移送，並將追溯毒品來源。
據了解，曾女黃女張男黃男廖男等5人為朋友，年紀在21歲到25歲之間，一行人因認為廖男「中邪」，於18日清晨4點多開車到登林路一處宮廟，要設法給廖男驅魔。結果過程引發爭吵喧嘩，引起警方注意，前來了解狀況。
曾女黃女一見警方到來，立即心虛撇下旁人開車逃逸，但仍遭警方機警攔查。結果發現曾女是台北地檢發布的妨害自由通緝犯，還從2女身上與車上查獲毒品，廖男坦承自己也有吸食毒品，訊後與曾女黃女一起依違反毒品危害防制條例移送，而另兩人則驗尿送檢，暫時先列為關係人，待後續進一步釐清案情。
警方呼籲，吸食毒品可能產生幻覺等作用，害人又害已，請民眾要勇敢拒絕毒品。（編輯：倪浩軒）
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