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吸毒太多竟中邪？友人「驅魔」喧嘩遭舉報　警抓獲通緝犯

▲新北市五股區5位民眾因在宮廟「驅魔」爭吵喧嘩被警方注意，結果竟查獲其中一人是通緝犯，且共3人有吸食毒品，遭到警方移送。（圖／翻攝畫面）
▲新北市五股區5位民眾因在宮廟「驅魔」爭吵喧嘩被警方注意，結果竟查獲其中一人是通緝犯，且共3人有吸食毒品，遭到警方移送。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-04-20 11:09:07

新北市五股區登林路一處宮廟，18日清晨有3男2女聚集爭吵，認為友人廖男「中邪」被神魔附身，正在設法驅魔。但因喧嘩被舉報，警方到場後2女迅速心虛開車逃逸，警方追上盤查發現其中一位曾女是妨害自由通緝犯，又在車上發現毒品，將一行人全數帶回偵辦，依妨害自由通緝、違反毒品危害防制條例移送，並將追溯毒品來源。

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▲警方查獲毒品。（圖／翻攝畫面）
▲警方查獲毒品。（圖／翻攝畫面）
據了解，曾女黃女張男黃男廖男等5人為朋友，年紀在21歲到25歲之間，一行人因認為廖男「中邪」，於18日清晨4點多開車到登林路一處宮廟，要設法給廖男驅魔。結果過程引發爭吵喧嘩，引起警方注意，前來了解狀況。

曾女黃女一見警方到來，立即心虛撇下旁人開車逃逸，但仍遭警方機警攔查。結果發現曾女是台北地檢發布的妨害自由通緝犯，還從2女身上與車上查獲毒品，廖男坦承自己也有吸食毒品，訊後與曾女黃女一起依違反毒品危害防制條例移送，而另兩人則驗尿送檢，暫時先列為關係人，待後續進一步釐清案情。

警方呼籲，吸食毒品可能產生幻覺等作用，害人又害已，請民眾要勇敢拒絕毒品。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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