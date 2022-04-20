移工直播稱化粧品具療效遭法辦 高雄移民署查獲20餘件
移民署南區事務大隊高雄市專勤隊近期網路巡邏發現，東南亞在台人士常有慣用家鄉化粧品等日常用品需求，而向在網路經營社群行銷的同鄉購買，甚至再批貨轉賣，而這些違規化粧品廣告大多有誇大不實、宣稱療效情形。高雄市專勤隊近 3 個月來，已查獲移送 20 餘件相關案類，一旦權責機關認定化粧品為醫療效能之標示、宣傳或廣告屬實，恐裁處最高新台幣 500 萬元以下罰鍰。
移民署統計，截至 111 年 3 月止，持有在台居留身分之外籍人士計74 萬餘人，其中又以來自越南、印尼等東南亞國家移工佔大多數。而外籍人士在台食衣住行需求，也隨時代推進從實體店面購買，發展至網路直播或電子商城購物習慣。高雄市專勤隊近期網路巡邏發現 1 名越南籍移工小芳，常以臉書直播及抖音等社群軟體推銷化粧品，並將誇大療效的使用前後對照圖及商品宣傳圖卡張貼至臉書經營平臺。小芳經專勤隊通知到案後表示，她會大量購買偏好使用的家鄉化粧品，為賺取外快也會趁放假時間批貨上網張貼廣告，再加價轉賣給同鄉移工。小芳還在化粧品廣告文案內註明有治療黑斑、減肥或豐胸等功效，認為以越南文字張貼文案行銷應該會被發現，沒想到還是被精通東南亞語言的專勤隊幹員網路巡邏查獲。專勤隊蒐證後移送地方政府衛生局，而小芳因後續還可能因移工聘僱期間逾越許可範圍，非法從事販售商品工作違反就業服務法，恐面臨鉅額罰鍰。
高雄市專勤隊隊長趙志成表示，近年來網路社群行銷盛行，加上網路平台刊登廣告門檻較低，許多外來人口常因不諳法令或持投機取巧心態，違法將刊登或販售化粧品，而依我國化粧品衛生安全管理法相關規定，化粧品標示、宣傳及廣告內容不得有虛偽或誇大情事，亦不得為醫療效能之標示、宣傳或廣告，否則恐面臨最高新臺幣 500 萬元以下罰鍰。趙志成亦提醒移工朋友們，切勿貪小失大，未經雇主申請許可不得在臺非法工作，否則還可能違反就業服務法得面臨鉅額罰鍰。