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王道銀行首創「綠金融」服務　讓刷卡看見消費碳排放！

▲王道銀行推出消費碳排放明細及低碳生活卡，串聯24家友善環境的社會企業與B型企業。（圖／品牌提供）
▲王道銀行推出消費碳排放明細及低碳生活卡，串聯24家友善環境的社會企業與B型企業。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-04-20 17:00:00

為了呼應全球淨零趨勢，台灣於日前公布「2050年淨零路徑規畫」，期望透過風電、光電、氫能、電力系統與儲能等12項關鍵戰略，達到能源轉型目標。除了政府，各界也紛紛喊出了淨零排放目標，處理器龍頭英特爾 （Intel）宣布降低直接或間接排放溫室氣體計畫，並發展更永續的技術解決方案，並承諾 2040 年之前，達成全球業務溫室氣體淨零排放；王道銀行也發佈消費碳排放明細功能，為全亞太地區首家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器功能的銀行。

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根據聯合國報告，為了避免劇烈氣候變遷，在2030年全球升溫幅度必須控制在1.5℃以內，各國因應氣候變遷議題，紛紛喊出了淨零排放目標，宣示每年要降低多少碳排放量。

身處於大環境中的每一個人，我們每天做出的消費選擇是否氣候友善、環境友善，更與減碳目標能否達成息息相關。對此，國內第一家銀行－王道銀行領先全亞太區首創導入Mastercard「消費碳排放明細功能」，只要是王道銀行萬事達卡卡友，就可以在網銀或app上擁有查詢消費碳排放量的功能，期望讓消費者藉由瞭解各項所購產品與服務的碳排放量，讓減碳從認知每一樣產品產生的碳排放量開始，逐步培養意識、逐步落實

而為鼓勵消費者將減碳化為行動，王道銀行更推出減碳享活存加碼活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於今年底前每月至少一筆一般刷卡消費、且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年一月起整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠，優惠存款金額無上限。

王道銀行董事長駱怡君指出，減少碳排放，不只是國家、企業的事，也不可能只靠政府、企業來完成，而需要每一個人的參與，唯有每一個地球公民都盡到責任，地球環境才有變好的可能。王道銀行因應推出的活存優惠，更是希望藉由銀行的力量，導引消費者的減碳行為。

除此之外，王道銀行更推出「低碳生活卡」，成為台灣首家透過碳排放量決定現金回饋比例的銀行，平均每元碳排放量較低者，可獲得較高的現金回饋比例，在開啟消費碳排放明細功能之後，只要當月至少一筆一般刷卡消費、且該月平均每元碳排放量低於8公克，該月即可自動享現金回饋加碼最高至不限通路1.5%，鼓勵消費者用更少的碳排放量得到更高的現金回饋，希望藉此鼓勵消費者積極減碳；低碳生活卡更串聯24家社會企業與B型企業，包括：仁舟淨塑、可樂穀、甘馧茶飲、台灣好漁、果嶼、芙彤園、格外農品、鹿窯菇事、源天然、德朱利斯、綠然、樂芽、點點善、講茶、繭裹子、直接跟農夫買、茶籽堂、掌生穀粒、綠藤生機、2021社會企業、艾瑪絲、勝利廚房、陽光伏特家、鮮乳坊等，讓消費者於上述24家對環境、社會友善的企業消費，可獲得最高85折優惠，鼓勵消費者將日常減碳與綠色選擇納入消費行動中。

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