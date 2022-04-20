不認和蔡其昌擦出火氣 何欣純：他是我敬佩的前輩人才
民進黨立委何欣純昨宣佈爭取下屆台中市長徵召提名，今（20日）行腳第一站來到東區建國市場，傾聽婆媽對物價飛漲的抱怨。對於昨天似乎與立法院副院長蔡其昌擦出些微火氣，何欣純認為願意表態就是良性競爭，她和蔡其昌、前交通局長王義川目標都只有一個，就是台中重返執政、議會過半。
何欣純特別跨出大里、霧峰選區，到東區建國市場，向「頭家」們了解物價狀況、疫情期間遇到的難題，舊市區多位民進黨議員趕往相挺。她暗批盧秀燕，不能只會當謝謝市長、表面客氣禮貌，要深入基層了解人民心聲，掃除台中慶記之都、空污之都、球棒之都的惡名。
外界關心她昨天大動作宣佈角逐黨內徵召提名，蔡其昌暗指她過於高調、造成小英主席困擾，兩人激出小小火氣。何欣純表示，自己堅持遵守黨內徵召程序，她受大家鼓勵開記者會表示積極與決心，不覺得有什麼火花。
何欣純說，蔡其昌是她敬佩的前輩人才，兩人一直是好朋友、好同事，另一競爭對手王義川擔任過交通局長，對市政很嫻熟，關於台中市長選舉，大家良性競爭，願意表態都是好事。
何欣純透露，黨中央已和她敲定主席約詢的時間，屆時她會針對市政問題如何解決，以及台灣第二大城市的治理方向、都市格局與建設，向主席報告與爭取。她強調自己和蔡其昌、王義川的目標都一樣，「就是全黨團結一致，贏得市長這一局，重返執政、讓議會過半。」