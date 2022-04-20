俄侵烏閃電戰失效！日經：中國將擴展核武、修改攻台劇本

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然而眼看俄烏戰爭陷入長期化，中共消息人士指出，過去這個劇本已經出現不可行的跡象，中國對於烏克蘭與台灣的軍事策略有了新的認識。先前對北京政權來說，若想武力控制台灣，關鍵在於是否能搶在美軍從沖繩本島的基地抵達前控制首都，內部消息認為美國國內批准需花上一周時間才能確認出兵，沖繩與台灣600公里的關鍵距離將成為解放軍攻台最需戒備的問題。
不過在俄軍遲遲未能攻下基輔的態勢下，共軍對台北有了最新認識，例如雙北加起來約有650萬人口，以「甜甜圈」模樣包圍著首都的新北市更有著大量平民居住，想要在最大力度降低犧牲平民的情況下，直攻首都對蔡政權的「梟首作戰」是相當困難的，加上台北人口密度遠超基輔，屆時民眾抵抗與軍隊防禦將會導致解放軍無法以閃電戰形式拿下。
文章內引述日本國安專家說法，指出習近平今年秋天的20大上將破例續任，其任期延續間仍有可能對台發動軍事行動。防衛研究所安全專家門間理良分析認為，對於台灣本島入侵的困難，將使北京當局改先取下東沙群島作為實際戰果；東京大學教授松田康博則認為，中國有意加速發展核武軍備，以因應武統台灣的門檻提高，屆時能以強大核武實力威嚇美軍出兵，也能徹底封鎖獨派行動。