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俄侵烏閃電戰失效！日經：中國將擴展核武、修改攻台劇本

▲俄羅斯總統蒲亭遲遲無法拿下烏克蘭首都基輔，日媒報導指出，這讓中國國家主席習近平任內可能攻台的計畫有所改變。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭遲遲無法拿下烏克蘭首都基輔，日媒報導指出，這讓中國國家主席習近平任內可能攻台的計畫有所改變。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-20 11:43:22

俄烏戰爭不如莫斯科當局所預料的短期內結束，在當地軍民頑抗下轉而走向長期化的軍事行動，對外界來說更值得關注。日媒報導指出，中國過去想控制台灣政權的劇本也因此遭到改寫，既然無法在短時間內「速戰速決」，那麼就只能被迫修改劇本，建立強大核武實力嚇阻美軍介入同時封鎖「獨派」行動。

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根據《日經新聞》報導，中國軍方人員與日本國安專家分析認為，俄羅斯攻打烏克蘭的劇本是北京當局過想拿下台灣的藍圖，第一步會是藉由「第四類軍種」網路攻擊癱瘓國內訊號與網路通訊，接著破壞制空能力，以短程飛彈與巡戈飛彈攻擊空軍基地等，最後再由海、空兩處投入大量解放軍兵力，徹底拿下台灣。

然而眼看俄烏戰爭陷入長期化，中共消息人士指出，過去這個劇本已經出現不可行的跡象，中國對於烏克蘭與台灣的軍事策略有了新的認識。先前對北京政權來說，若想武力控制台灣，關鍵在於是否能搶在美軍從沖繩本島的基地抵達前控制首都，內部消息認為美國國內批准需花上一周時間才能確認出兵，沖繩與台灣600公里的關鍵距離將成為解放軍攻台最需戒備的問題。

不過在俄軍遲遲未能攻下基輔的態勢下，共軍對台北有了最新認識，例如雙北加起來約有650萬人口，以「甜甜圈」模樣包圍著首都的新北市更有著大量平民居住，想要在最大力度降低犧牲平民的情況下，直攻首都對蔡政權的「梟首作戰」是相當困難的，加上台北人口密度遠超基輔，屆時民眾抵抗與軍隊防禦將會導致解放軍無法以閃電戰形式拿下。

文章內引述日本國安專家說法，指出習近平今年秋天的20大上將破例續任，其任期延續間仍有可能對台發動軍事行動。防衛研究所安全專家門間理良分析認為，對於台灣本島入侵的困難，將使北京當局改先取下東沙群島作為實際戰果；東京大學教授松田康博則認為，中國有意加速發展核武軍備，以因應武統台灣的門檻提高，屆時能以強大核武實力威嚇美軍出兵，也能徹底封鎖獨派行動。
 

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