本土疫情升溫！民眾急搶快篩試劑 王美花：經濟部有介入
國內本土個案數激增，已連續多日破千例，全台僅剩金門縣無新增確診個案，民眾為此搶購家用快篩試劑，指揮中心也朝向徵用快篩、5月實施實名制計畫進行，經濟部長王美花今（20）日）日受訪時表示，經濟部會介入協調廠商加快生產，並優先供應給各地方政府及醫療院所。
家用快篩掀起缺貨潮，有關防疫物資整備情形，王美花今日到立院時，面對媒體提問時表示，目前快篩試劑由指揮中心物資組積極處理中，經濟部也會協調廠商加快進行生產，並請法人進駐協助，後續會優先供應給各地方政府及醫療院所作為使用。
至於快篩價格，指揮中心指揮官陳時中曾提到，會朝向每人買5支方式，盡力將價格壓低至每支100元，國產快篩試劑的價格如何？王美花則稱，外傳一劑59元沒辦法反映廠商的成本，但詳細售價還必須由指揮中心來宣布。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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