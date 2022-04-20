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本土疫情升溫！民眾急搶快篩試劑　王美花：經濟部有介入

▲經濟部長王美花今（20）日赴立院接受媒體訪問，針對家用快篩試劑議題做出回應。（圖／記者呂炯昌攝)
▲經濟部長王美花今（20）日赴立院接受媒體訪問，針對家用快篩試劑議題做出回應。（圖／記者呂炯昌攝)

編輯中心／綜合報導

2022-04-20 11:49:44

國內本土個案數激增，已連續多日破千例，全台僅剩金門縣無新增確診個案，民眾為此搶購家用快篩試劑，指揮中心也朝向徵用快篩、5月實施實名制計畫進行，經濟部長王美花今（20）日）日受訪時表示，經濟部會介入協調廠商加快生產，並優先供應給各地方政府及醫療院所。

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家用快篩掀起缺貨潮，有關防疫物資整備情形，王美花今日到立院時，面對媒體提問時表示，目前快篩試劑由指揮中心物資組積極處理中，經濟部也會協調廠商加快進行生產，並請法人進駐協助，後續會優先供應給各地方政府及醫療院所作為使用。

至於快篩價格，指揮中心指揮官陳時中曾提到，會朝向每人買5支方式，盡力將價格壓低至每支100元，國產快篩試劑的價格如何？王美花則稱，外傳一劑59元沒辦法反映廠商的成本，但詳細售價還必須由指揮中心來宣布。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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