又要篩！上海居民PCR做到心累　門口貼「陰性」拒檢測

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居委會人員在微信「群聊」中提醒做核酸檢測，要居民回覆是否願意，結果群組中60多戶居民都只回應3個字「不願意」。有居民稱，已經封閉這些天，多次做核酸檢測，全是陰性，為何還要做核酸？是為了完成領導指示，還是推卸責任？還有人表示，下樓只有加大感染風險，所以不願意。
上海居民鄭建明表示，最近許多居民都拒絕做核酸，其原因很簡單，「我們都做二十多次核酸，還做什麼。我們本來就是陰性，都不出戶，不可能被傳染。你一做核酸就可能有風險了。現在我們感到最大的感染源就是去做核酸。好多醫生都發火了，搞得太誇張了。現在把老百姓搞殘了。這幾天我們都不做（核酸）了。」
網友張林妹表示，距離前一次還不到48小時，又要做核酸，純屬折騰人。而且，越封閉社區，疫情卻越嚴重，沒想到上海會這樣。網民葛鵬飛說，如果再檢測下去，他們的小區就變成方艙小區了，是不是有人想看到這一結果。
網民「摩耶夫人」上週發表題為《上海人的忍耐已經到了極限》的網絡文章寫道：每天早上開啟一天的核酸、抗原、團購、罵娘以及求助。批評過度做核酸的行為。
江蘇宜興時事評論人士張建平對《自由亞洲電台》表示，新冠疫情爆發至今，政府沒完沒了的要求居民接受核酸檢測，的確讓人匪夷所思，指出坊間早有人懷疑是不是會有勾兌（勾結），北京衛健委主任落馬也涉勾兌問題，證實了坊間的傳言。另外，沒完沒了做核酸，現在從上海疫情看出也是導致病毒傳播的路徑，至於為何會出現巨大的漏洞是一個值得思考的問題。
上海當局為了盡快實現「社會面清零」的目標，強硬實施封城措施，不僅造成亂象叢生，也給民眾帶來多重傷害，因此受到海內外質疑。各國政府紛紛撤離在上海的僑民，上海人則通過各種方式表達抗議，上海居民馬曉明直言「官方所言的社會面清零，不是疫情清零，而是政治需要。」