認為攻擊和抹黑會隨之而來　呂玉玲：不會畏懼不會退縮

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呂玉玲今日記者會上女力爆發，來自全市13區婦女會成員及多位立院同事，包括黨團總召曾銘宗、李德維、費鴻泰、張育美及鄭麗文都到場力挺，桃園市婦女會理事長呂淑真致詞時指出，呂玉玲擔任立委在地方服務親力親為，爭取建設不遺餘力，例如桃園鐵路地下化、龍潭高原交流道、桃園航空城等，這次挺身而出，桃園市各區婦女姊妹們全力支持她來打這場勝仗。
曾銘宗以國民黨立院黨團總召的身份代表黨團表達支持在地力量，費鴻泰、李德維、張育美一致推薦呂在立法院問政表現優異，深耕在地服務，深受立院同事認同。
鄭麗文表示，桃園市是年底選戰的領頭羊，呂玉玲代表的是女力大爆發，這次呂挺身而出、當仁不讓，絕對是一個戰將，鄭還特別送上「果凍」編成的彩帶和用大蒜製作的花束祝福呂「凍蒜」。
呂玉玲進一步提到在她宣布參選後，一定會有許多攻擊與抹黑隨之而來，她說，當前的台灣需要的是正能量，既然選擇參選，就不會畏懼、不會退縮，她會做好準備，勇敢自信的面對這場光榮的戰役。
呂玉玲強調，她會拿出客家硬頸的精神來打拼，若當選市長，她會在歷任的桃園縣長、市長的市政建設基礎上，以「效能政府、效率團隊」來繼續推動建設工作，讓桃園晉級、讓桃園更好，她也會跟市民進行溝通與對話，制定出適合桃園發展的方向與共識，她有信心並全力以赴來打贏這一場選戰。