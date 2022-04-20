COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

日圓貶破129！現鈔換匯價見0.22字頭　換台幣5萬差近4千

▲在美元持續走強之下，日圓兌美元已貶破129價位，也使得日圓兌新台幣匯價再創25年新低，台灣銀行今（20）日日圓現鈔賣出價更一度見至「0.22」字頭。（圖／NOWnews資料照）
▲在美元持續走強之下，日圓兌美元已貶破129價位，也使得日圓兌新台幣匯價再創25年新低，台灣銀行今（20）日日圓現鈔賣出價更一度見至「0.22」字頭。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2022-04-20 12:22:55

在美元強勢走升，日圓貶不停，日圓兌美元更見到「129」字頭，在日圓頻創新低之下，日圓兌新台幣匯價也來到新低，台灣銀行日圓現鈔賣出牌告價今（20）日早盤更一度見至「0.22」字頭，來到0.2298元創25年新低，以換新台幣5萬元，與3月7日高點0.2497元相較，就差了1萬7341日圓現鈔，約新台幣近4千元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國聯準會（Fed）官員博拉德發言不該排除一次升息3碼的可能性，引發市場預期聯準會可能更積極緊縮貨幣政策，帶動美元指數升破101，為兩年多來首見，日圓兌美元也貶破129價位，亦探20年新低。

相較日圓狂貶，新台幣兌美元今日早盤雖也續貶，但貶幅相對日圓小，也因此，日圓兌新台幣匯價續創25年新低，台灣銀行日圓現鈔賣出價今日早盤更一度見到「0.22」字頭，最低來到0.2298元，若與3月7日換匯高點0.2497元相比，日圓兌新台幣貶值了近8%。

以換新台幣5萬元來說，今日早盤最低價0.2298元可換到21萬7581日圓現鈔，與近期換匯高點3月7日的0.2497元相較，當時只能換到20萬0240日圓現鈔，不到1個半月就差了1萬7341日圓現鈔，約新台幣3985元。

不過，隨著日圓兌美元拉回至128價位，日圓兌新台幣換匯價又回到「0.23」字頭，中午台灣銀行日圓現鈔賣出暫收在0.2314元。

美元指數衝2年新高！日圓貶破129　台幣早盤貶至29.31元

美今年還會升息8碼！星展銀看日圓超貶　並點出止貶關鍵

日圓匯價創25年新低　專家教你投資、換匯這樣操作

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀