日圓貶破129！現鈔換匯價見0.22字頭 換台幣5萬差近4千
在美元強勢走升，日圓貶不停，日圓兌美元更見到「129」字頭，在日圓頻創新低之下，日圓兌新台幣匯價也來到新低，台灣銀行日圓現鈔賣出牌告價今（20）日早盤更一度見至「0.22」字頭，來到0.2298元創25年新低，以換新台幣5萬元，與3月7日高點0.2497元相較，就差了1萬7341日圓現鈔，約新台幣近4千元。
美國聯準會（Fed）官員博拉德發言不該排除一次升息3碼的可能性，引發市場預期聯準會可能更積極緊縮貨幣政策，帶動美元指數升破101，為兩年多來首見，日圓兌美元也貶破129價位，亦探20年新低。
相較日圓狂貶，新台幣兌美元今日早盤雖也續貶，但貶幅相對日圓小，也因此，日圓兌新台幣匯價續創25年新低，台灣銀行日圓現鈔賣出價今日早盤更一度見到「0.22」字頭，最低來到0.2298元，若與3月7日換匯高點0.2497元相比，日圓兌新台幣貶值了近8%。
以換新台幣5萬元來說，今日早盤最低價0.2298元可換到21萬7581日圓現鈔，與近期換匯高點3月7日的0.2497元相較，當時只能換到20萬0240日圓現鈔，不到1個半月就差了1萬7341日圓現鈔，約新台幣3985元。
不過，隨著日圓兌美元拉回至128價位，日圓兌新台幣換匯價又回到「0.23」字頭，中午台灣銀行日圓現鈔賣出暫收在0.2314元。