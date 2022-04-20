北市疫苗預約熱！蔡炳坤：再加開1.5萬劑讓民眾打好打滿
新冠肺炎疫情近日在台灣延燒，原本未施打疫苗的民眾也開始陸續接種。雖然中央1922疫苗預約系統暫時退場，不過各縣市也陸續重啟自己的疫苗預約系統。台北市副市長蔡炳坤今（20）日受訪時也透露，北市昨日單日的疫苗預約數就多達4萬多人，民眾預約的狀況相當踴躍，因此北市府臨時加開1.5萬劑的疫苗讓民眾預約。
蔡炳坤在接受媒體訪問時表示，疫苗預約的情況相當熱絡，昨天原來開了六萬多劑的預約量，但一天下來已經預約了四萬多劑，「為了呼應民眾的需要，所以北市府方面再加開1.5萬劑的預約量，所以目前以今天來講，還有三萬多的名額提供預約。」蔡炳坤說，希望民眾能積極預約，將疫苗打好打滿。
蔡炳坤也強調，現階段台北市的疫苗施打相當社區化，都拜託台北市內的各合約診所在進行接種工作，因此對於民眾來說還是比較方便的。蔡炳坤說，整個統計下來，下一週除了預約的量，再加上各大醫院的特別門診，可以提供超過10萬個接種機會，希望大家可以把握這個時間，把這個疫苗能夠打好打滿。
※【NOWnews 今日新聞
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