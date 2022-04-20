網紅賣假鞋涉犯詐欺！律師、消保官教「4招」拿回辛苦錢

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王德明強調，任何網購行為，除非是極少數、有嚴格規範的特定衛生用品不能退貨以外，其他都享有七天鑑賞期，如果消費者對品質不滿意可直接退貨。業者若置之不理，可向地方消費者服務中心提出申訴，並由消保官介入調處。如果已經有涉犯詐欺行為，更可以向警察機關報案，請求司法介入調查。
不過王德明也提醒，消費者過了鑑賞期之後，如果認為是假鞋要退貨，就須負起舉證的責任，雖然目前坊間有些驗鞋的App可以參考，但這類證據效力不夠，建議消費者可以直接向製造商或進口商詢問確認，由原廠出具證明，比較能確保自己的權益。
律師林瓊嘉指出，網紅或網美除非是能舉證自己是遭到廠商誤導，否則即便只是代言商品行為，因為讓消費者誤信為真，就有過失侵權的責任，必須負起連帶賠償之責。不過消費者向地方消費者服務中心申訴後，通常不容易獲得廠商正面回應，但這類消費糾紛已經涉及民事及刑事責任，可逕行向警政單位報案處理，由司法介入調查比較有保障。
消基會董事長黃怡騰也說，在網路上買假鞋不只涉犯《刑法》詐欺罪，也觸犯了《商標法》規定，這種賣假貨的狀況在社群平台上相當常見，受害人很多都是年齡比較小的族群，尤其很多不肖業者透過海外網站經營，如果不能確認商品來源是合法的，或是有明確的公司登記，在網路上購買這類商品風險相當大。消費者下手之前，建議務必要確認對方有營利事業登記證，並且會開發票，才比較有保障。至於網紅或網美如果涉及代言或開團，也必須負起相關責任。
網路購物買到假貨自保方式
1.七天鑑賞期內可要求業者無條件退貨
2.向各地方消費者服務中心提出申訴
3.先透過原廠查詢真假確保證據
4.直接向警察機關報案
資料來源：消保官王德明、律師林瓊嘉