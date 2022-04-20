COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

籲支持者冷靜　蔡其昌：多人表態代表盧秀燕真的沒那麼強

▲立法院副院長蔡其昌今早到東海大學，會勘國定古蹟路思義教堂修復工程。（圖／蔡其昌服務處提供，2022.04.20）
▲立法院副院長蔡其昌今早到東海大學，會勘國定古蹟路思義教堂修復工程。（圖／蔡其昌服務處提供，2022.04.20）

記者顏幸如/台中報導

2022-04-20 12:53:162022-04-20 12:58:50

民進黨立委何欣純昨宣佈爭取黨內徵召台中市長，競爭對手立法院副院長蔡其昌第一時間指自己不做任何動作，是不想讓黨主席蔡英文困擾，何欣純回應「想太多」，被外界解讀為隔空交火。蔡其昌今強調，昨天的話是講給很多支持者聽，希望大家冷靜，表態各找擁護者來動員，無可厚非，更何況黨內很多人願意承擔，「代表盧市長真的沒那麼強！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡其昌昨天在立法院被問及何欣純大動作開記者會一事，脫口而出「開100場表態說明會，誰開比較多場，黨就徵召誰嗎？」讓外界嗅出火藥味，他今天（20日）到東海大學會勘國定古蹟路思義教堂修復工程時表示，自己說這段話的用意是呼籲支持者冷靜。

蔡其昌說，直轄市長人選是徵召制度，如果是黨內初選，大家各自找擁護者來動員，無可厚非，徵召過程有黨既定的規劃與程序，他會靜待中央決定。

他說，民進黨人才濟濟，對於任何想承擔大局者，他都予以尊重、鼓勵、祝福與肯定。想要承擔的人很辛苦，必須排除萬難整合、團結黨內力量，徵召前把態度說清楚，可以承擔的就盡量表態。他認為那麼多人要承擔，「代表大家都很有信心、代表盧市長真的沒那麼強！」年底一定可以光復台中、打贏選戰。

不認和蔡其昌擦出火氣　何欣純：他是我敬佩的前輩人才

蔡其昌尊重何欣純表態　李茂盛：小英4月底宣佈人選

何欣純、蔡其昌誰戰盧秀燕？林靜儀：民進黨人才濟濟

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀