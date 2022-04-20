籲支持者冷靜 蔡其昌：多人表態代表盧秀燕真的沒那麼強
民進黨立委何欣純昨宣佈爭取黨內徵召台中市長，競爭對手立法院副院長蔡其昌第一時間指自己不做任何動作，是不想讓黨主席蔡英文困擾，何欣純回應「想太多」，被外界解讀為隔空交火。蔡其昌今強調，昨天的話是講給很多支持者聽，希望大家冷靜，表態各找擁護者來動員，無可厚非，更何況黨內很多人願意承擔，「代表盧市長真的沒那麼強！」
蔡其昌昨天在立法院被問及何欣純大動作開記者會一事，脫口而出「開100場表態說明會，誰開比較多場，黨就徵召誰嗎？」讓外界嗅出火藥味，他今天（20日）到東海大學會勘國定古蹟路思義教堂修復工程時表示，自己說這段話的用意是呼籲支持者冷靜。
蔡其昌說，直轄市長人選是徵召制度，如果是黨內初選，大家各自找擁護者來動員，無可厚非，徵召過程有黨既定的規劃與程序，他會靜待中央決定。
他說，民進黨人才濟濟，對於任何想承擔大局者，他都予以尊重、鼓勵、祝福與肯定。想要承擔的人很辛苦，必須排除萬難整合、團結黨內力量，徵召前把態度說清楚，可以承擔的就盡量表態。他認為那麼多人要承擔，「代表大家都很有信心、代表盧市長真的沒那麼強！」年底一定可以光復台中、打贏選戰。