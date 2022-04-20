PLG／勇士例行賽最後主場 重量級陣容張震嶽、大淵開唱
臺北富邦勇士本季例行賽最後兩場主場賽事5月14日、15日融合職業籃球與街頭文化，在和平籃球館打造「富邦投信 BRAVES IN DA STREET」。日前率先公佈15日由艾薇和金曲歌后魏如萱賽後演唱，今(20)日將正式公佈14日週六夜晚的重量級陣容。
從抒情到搖滾到嘻哈創作，從「愛我別走」「思念是一種病」，MC HotDog熱狗的「我愛台妹」「嗨嗨人生」到兄弟本色的「FLY OUT」「迷途羔羊」等所有人心中都會唱的那一首經典歌曲。他就是本色音樂的推手之一，重量級音樂創作人張震嶽！當晚同場還有頑童MJ116成員之一的大淵MUTA。張震嶽和大淵MUTA 將在5月14日震撼降臨勇士主場， Braves In Da Street必須呈現史詩級的演出！
大淵MUTA所屬金曲嘻哈天團頑童MJ116，過去十多年創作出許多爆紅歌曲與作品，走遍眾多國際舞台。2019年在團體宣布單飛不解散後，大淵MUTA在2021年推出個人首張專輯《PHAT LIFE過得爽爽》，拋開包袱做真實的自己，並透過音樂傳遞正能量，其個人獨特的低沉厚實嗓音充滿靈魂與震撼，不愧有「台饒界低音砲」的美名。PHAT意思等同精彩、極棒的意思，大淵的音樂總是燃起歌迷的情緒和驚艷。大淵MUTA將在14日週六夜晚參與賽後演唱，與勇士們享受PHAT LIFE一起過得爽爽！
震撼一波接著一波，在大淵MUTA之後登場的就是張震嶽。出道多年來太多經典以及扣人心弦的歌曲，風格從抒情到搖滾到嘻哈，悠然在情歌和HIGH歌中穿梭。這是張震嶽首次來到勇士主場於5月14日的壓軸演唱，重磅級演出機會難得絕對不容錯過！